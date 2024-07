Rapper Xen übers Papasein: «Will meinen Kids zeigen, dass sie alles erreichen können» Xen hat mit seinem Auftritt am Openair Frauenfeld den Donnerstag eröffnet. blue News hat den Dietiker Rapper nach seinem Aufritt. Im Video erzählt er davon, dass Rap seine Therapie ist und schwärmt vom Papasein. 11.07.2024

Am Donnerstagnachmittag stand Rapper Xen auf der South Stage am Openair Frauenfeld. Nach seinem Auftritt sprach der Dietiker mit blue News übers Papasein. Und gesteht, wie viel Kraft ihm das Rappen gibt.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit seinem Konzert eröffnete Xen den Donnerstag am Openair Frauenfeld.

blue News hat den Schweizer Rapper nach seinem Auftritt zum Interview getroffen.

Im Video schwärmt der Musiker vom Papasein und spricht über Rap als Therapieform. Mehr anzeigen

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

An seinem ersten Album arbeitete er vier Jahre, bis er es 2015 schliesslich veröffentlichte. Heute steht Xen auf grossen Bühnen wie am Donnerstagnachmittag am Openair Frauenfeld – und gehört zu den bekannten Namen der Schweizer Rap-Szene.

Der Dietiker wirkt reflektiert und im Reinen mit sich selbst. Doch das war nicht immer so: «Mein erstes Album heisst ‹Ich gäge mich› und es war wirklich ein Ich-gegen-mich», sagt der 34-Jährige. Das Arbeiten am Album sei für ihn eine Form der Therapie gewesen. Er glaubt, dass viele aus seinem Umfeld mit Traumata zu kämpfen hätten.

Xen ist kürzlich wieder Papa geworden

Was Xen aktuell viel Freude bereitet, sind seine drei Kids. Vor Kurzem ist der Mundartrapper wieder Papa geworden. Der Hip-Hop-Musiker sagt: «Früher ging es immer nur um mein Ego. Heute frage ich mich stets, was ich den Kids geben kann.»

Er wolle seinen drei Jungs ein Vorbild sein und das Gefühl vermitteln, dass ihr Daddy etwas Gutes macht. «Ich hoffe, es motiviert sie darin, alles zu geben, und es zeigt ihnen, dass sie alles erreichen können», findet Xen.

Was Xen sonst noch übers Papasein erzählt und wie wichtig ihm sein Glaube ist, erfährst du im Video. Freunde des Schweizer Hip-Hops können das Openair-Frauenfeld-Konzert von Xen heute Abend bequem hier anschauen.