Die deutschen Musiker Bill Kaulitz (l.) und Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel an der CSD-Parade im Juli in Köln. IMAGO/Panama Pictures

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz feierten mit Heidi Klum ausgelassen ihren 35. Geburtstag in Zürich. Die Stadt an der Limmat hat es den Kaulitzes angetan, Bill denkt sogar über einen Umzug nach.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kaulitz Zwillinge feierten ihren 35. Geburtstag mit Heidi Klum in Zürich. Zuvor spielten die Kaulitz-Brüder mit ihrer Band Tokio Hotel an Schweizer Open Airs.

Das Trio planschte im Zürichsee, besuchte eine Edelbeiz, feierte im Nobelclub mit Designer Yannik Zamboni.

In ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» schwärmen sie von Zürich. Bill soll gar über einen Umzug nach Zürich nachdenken. Mehr anzeigen

Hollywoodstar Will Smith schwärmte kürzlich während seines Besuches in Zürich von der Limmatstadt. Jetzt kommen zwei neue Promi-Fans dazu: die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom.

«Ich liebe die Schweizer. Die sind alle ganz nett. Ich habe mich pudelwohl gefühlt», erzählt Bill in einer neuen Folge ihres Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» über den Geburtstag-Trip in Zürich, wie «20min.ch» berichtet.

Bill Kaulitz soll sich dermassen in Zürich verknallt haben, dass er gar über einen Umzug nachdenkt: «Ich bin in Zürich schon wieder eingezogen. In Zürich dachte ich mir: ‹Wie schön will man eigentlich wohnen?› Das ist so hübsch da!»

Tom Kaulitz: «Ich habe mich in das Land verliebt»

Auch Heidi-Klums Gatte Tom hat der Geburi-Besuch in Zürich gefallen: «Ich habe mich in das Land, die Leute und die wunderschöne Natur verliebt. Zürich ist so eine gepflegte, schöne und schicke Stadt.»

Kein Wunder, das Geburtstagsprogramm der Kaulitz-Klum-Gesellschaft hatte es in sich: Party im Icon Club, Essen in der Promibeiz am Seebecken – selbstverständlich wurden Klum und Kaulitz samt Entourage per Taxischiff vom Bauschänzli ins Restaurant geschippert. Dazwischen war Zeit zum Baden und Sonnen auf dem See.

Übernachtet wurde im Edelhotel Mandarin Oriental Savoy Hotel, jenem neu renovierten Hotel am Paradeplatz, wo schon Popstar Taylor Swift während ihrer Konzerte abstieg.

