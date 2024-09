Heidi Klum und Gatte Tom Kaulitz feierten seinen Geburtstag ausgelassen in Zürich, samt Fussballgucken an bester Adresse. Screenshot Instagram

Zürich zeigte sich am Wochenende von seiner glamourösesten Seite: Heidi Klum und die Kaulitz-Brüder feierten ausgelassen den 35. Geburtstag des Tokio-Hotel-Duos – inklusive Bootsfahrt, VIP-Party und Fussballmatch.

Die Zwillinge der Band Tokio Hotel spielten am Wochenende an mehreren Schweizer Festivals. Am Freitag traten Tom und Bill Kaulitz zusammen mit Bassist Georg Listing und Schlagzeuger Gustav Schäfer am Seaside Festival in Spiez BE auf, am Samstag heizten sie in Arbon TG den Besucher*innen der Sunnydays ein.

Zürich hat sich am Wochenende wieder einmal als Partystadt behauptet. «GNTM»-Chefin Heidi Klum und die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill feierten am Samstagabend in den Sonntag den 35. Geburtstag der Tokio-Hotel-Brüder ausgelassen in der Limmatstadt. Die Band des Kaulitz-Duos war für verschiedene Konzerte am Wochenende in der Schweiz. So traten sie am Seaside Festival in Spiez und an den Sunnydays in Arbon auf.

Das Programm der illustren Gruppe hatte es in sich: Party im Icon Club, Essen in der Promibeiz am Seebecken – selbstverständlich wurden Klum und Kaulitz samt Entourage per Taxischiff vom Bauschänzli ins Restaurant geschippert.

Dazwischen war Zeit zum Baden und Sonnen auf dem See.

Jetzt wurde bekannt, dass sich Tom Kaulitz den Bayern-Match am Wochenende nicht hat entgehen lassen. Der 35-jährige Gitarrist hat sich an bester Lage das Fussballspiel angeschaut: auf der Dachterrasse des Mandarin Oriental am Paradeplatz. Derselben Adresse, wo schon Popstar Taylor Swift für ihre Zürcher Konzerte genächtigt haben soll.

Lieblingsclub lässt Herz höher schlagen

Tom und Bill Kaulitz wanderten 2010 in die USA aus. Dort begannen sie die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu schauen. Als Fan der Nationalmannschaft sei Tom dann auch zum Fan des FC Bayern München geworden.

Und ein waschechter Fan lässt sich die Spiele seines Lieblingsclubs nicht entgehen, egal, wo er sich gerade aufhält.

Das hat sich auch Tom Kaulitz gesagt und deshalb den Bundesliga-Match FC Bayern gegen Freiburg am Sonntag nicht durch die Lappen gehen lassen. Tom Kaulitz und Heidi Klum haben sich das Game an bester Adresse angeschaut. Auf dem Rooftop des Hotels «Mandarin Oriental Savoy» am Paradeplatz.

Das Mitfiebern hat sich für Kaulitz und Klum gelohnt, Bayern siegte 2:0 gegen Freiburg.

