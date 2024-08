2025 soll eine zweite Staffel der Netflixserie über Tom und Bill Kaulitz veröffentlicht werden. (Archivbild) dpa

In der ersten Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» lassen die Tokio-Hotel-Zwillinge einen Blick in ihr Leben in Hollywood zu. Nun soll es eine Fortsetzung der Reality-Doku-Serie geben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jetzt ist es raus: Netflix bestätigt eine zweite Staffel von «Kaulitz & Kaulitz».

Fans dürfen sich also auf noch mehr intime Einblicke ins Leben von Bill und Tom Kaulitz freuen.

Auf Instagram teilen die Zwillingsbrüder ebenfalls die Fortsetzung der erfolgreichen Serie. Mehr anzeigen

Nach dem grossen Erfolg der Serie «Kaulitz & Kaulitz» will Netflix im nächsten Jahr eine Fortsetzung veröffentlichen.

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel über die aus Magdeburg stammenden Zwillingsbrüder seien bereits angelaufen, teilte der Streaminganbieter mit.

In den acht schon erschienenen Folgen hatten die 34-Jährigen private Einblicke in ihr Leben in Hollywood gegeben. Die Reality-Doku-Serie eroberte im Sturm die Herzen der Fans und erklomm rasch die deutschen Netflix-Charts.

Bill ist eindeutig dafür, Tom noch nicht ganz

Nachdem die «Bild»-Zeitung zuerst über eine Fortsetzung berichtet hatte, bestätigt nun auch Netflix die Weiterführung der Serie.

«Kaulitz & Kaulitz» ist seit Ende Juni auf Netflix zu sehen. Die Reality-Doku-Serie liess vorerst offen, ob es weitere Folgen geben wird. Am Ende der ersten Staffel war klar: Bill ist eindeutig dafür, Tom noch nicht ganz überzeugt.

Doch schlussendlich ist auch Toms Entscheidung gefallen – und er hat einer zweiten Staffel zugestimmt. Dies bestätigen jetzt auch die beiden Zwillingsbrüder selbst.

Die Kaulitz-Brüder sind 2010 in die USA ausgewandert

Die Reality-Doku-Serie nimmt die Fans der Zwillingsbrüder mit in den turbulenten Alltag von Bill und Tom. Mit ihrer charmanten Art lassen die 34-Jährigen in ein Leben einblicken, das von Champagner, Party, Chaos, viel Gelächter und Glitzer begleitet wird.

Bill und Tom Kaulitz waren vor mehr als 20 Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel («Durch den Monsun») bekannt geworden. 2010 wanderten sie nach Amerika aus.

Tom Kaulitz ist seit fünf Jahren mit dem deutschen Model Heidi Klum (51) verheiratet, die ebenfalls kurze Gastauftritte in den «Kaulitz & Kaulitz»-Folgen hat.

Neben der Netflixserie halten die Zwillingsbrüder ihre Fans – die sie selbst «Kaulquappen» nennen – auch in ihrem Podcast «Kaulitz Hills» über sich und ihr Leben auf dem Laufenden.

