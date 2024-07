Seit ihrer erfolgreichen Netflix-Doku «Kaulitz & Kaulitz» sind die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz noch angesagter als je zuvor. Bild: Imago/Panama Pictures

Bill und Tom Kaulitz spielten am Christopher Street Day in Köln mit ihrer Band Tokio Hotel ein Benefizkonzert. Später gingen die Zwillinge feiern, während sie von einem Kamerateam begleitet wurden.

Seit der Lancierung ihrer Netflix-Doku «Kaulitz & Kaulitz» sind Bill und Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel noch angesagter als zuvor.

Eine zweite Staffel der weltweit erfolgreichen Serie ist offiziell zwar noch nicht bestätigt. Seit dem vergangenen Wochenende ist für viele Kaulitz-Fans jedoch klar, dass bereits an der Fortsetzung gedreht wird.

Warum dem so sein könnte: Während ihres Besuches am vergangenen Wochenende am Christopher Street Day in Köln wurden Bill und Tom Kaulitz von einem Kamerateam begleitet.

Betrunkener Bill Kaulitz stolpert auf der Bühne

Zunächst spielten die beiden Musiker am Samstag mit ihrer Band Tokio Hotel ein Benefizkonzert unter dem Motto «Für Liebe und Freiheit» auf dem Heumarkt in Köln.

Bill Kaulitz schien sichtlich gut gelaunt und warnte die Fans: «Ach, Entschuldigung übrigens: Es könnte sein, dass ich schon einen Champagner hatte, vielleicht auch zwei – oder eine Flasche ...», kicherte er, bevor er mit seinen Plateaustiefeln über eine Stufe auf der Bühne stolperte.

Ein X-Nutzer, der ein Video des Zwischenfalls postete, schrieb dazu: «Auf die Fresse gelegt! Bill Kaulitz von Tokio Hotel hat alle Level der Betrunkenheit erfolgreich absolviert ...»

Dem hätte der Sänger, der mit schwarzen Latex-Chaps im Bondage-Look auf die Bühne ging, wohl kaum widersprochen. In der Folge fand Bill Kaulitz aber auch noch ein paar ernst gemeinte Worte:

«Ich finde es super, heute für die Liebe und Freiheit spielen zu dürfen. Ich weiss, wie viele Leute noch immer versteckt leben müssen – und ihre Sexualität nicht ausleben können. Deshalb: Lasst uns für die Liebe singen.»

Bill Kaulitz: «Happy Pride»

Es heisst, nach ihrem Konzert sollen Bill und Tom Kaulitz noch etwas weitergefeiert haben, bevor sich die Zwillinge am Sonntag zum CSD-Umzug in Köln aufmachten.

«Okay, zwei Stunden geschlafen und jetzt geht es auf den Wagen. Happy Pride», notierte Bill Kaulitz auf seinem Instagram-Account.

Sein Bruder Tom hatte sich für den Umzug auf seine eigene Weise schick gemacht. Der 34-Jährige trug zu einer weissen Hose ein schwarzes Muskel-Shirt, auf das vier verschiedene Bilder von seinem Zwillingsbruder Bill gedruckt waren.

