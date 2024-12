Boris Becker spielt Poker, das stösst einigen seiner Follower*innen sauer auf. Die Tennis-Legende sass wegen eines Insolvenzverfahrens im Gefängnis. Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nach seiner Haftstrafe wegen Insolvenzverschleppung sorgt Boris Beckers Teilnahme an einem Pokerturnier auf den Bahamas für Diskussionen. Die Reaktionen in den sozialen Medien sind gemischt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Boris Becker sorgt mit seiner Teilnahme an einem hoch dotierten Pokerturnier auf den Bahamas für Diskussionen, wobei Kritiker auf seine Vergangenheit und frühere Finanzprobleme hinweisen.

Die Reaktionen in den sozialen Medien sind gespalten: Während einige Becker für sein Glücksspielverhalten kritisieren, ermutigen andere ihn, sein Leben zu geniessen.

Neben den Kontroversen trauert Becker um den Verlust seiner Mutter Elvira, die kürzlich im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Mehr anzeigen

Boris Becker ist erneut unterwegs. Auf den Bahamas nimmt er an einem hoch dotierten Pokerturnier teil, was in den sozialen Medien für Aufregung sorgt. Viele Nutzer auf Instagram äussern sich kritisch und erinnern an Beckers Vergangenheit, insbesondere an seine Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung im Jahr 2022, die ihn für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis brachte. Davon verbrachte er etwa sieben Monate hinter Gittern.

Auf Instagram teilt Becker Bilder von seinem Aufenthalt in der Karibik, die ihn und seine Frau Lilian in entspannter Urlaubsatmosphäre zeigen. Doch die Teilnahme am Pokerturnier, bei dem es um 50 Millionen geht, stösst nicht bei allen auf Verständnis. Einige Kommentatoren fragen sich, ob Becker aus seinen früheren Fehlern gelernt hat, während andere seine finanzielle Situation infrage stellen.

«Scheiss aufs Gelaber, geniess dein Leben»

Die Kritik an Beckers Glücksspielverhalten ist nicht neu. Bereits 2017 verlor er bei einem Live-Pokerspiel in Tschechien eine beträchtliche Summe. Diese Erinnerungen scheinen bei einigen seiner Follower noch präsent zu sein, die sich fragen, ob er wirklich aus der Vergangenheit gelernt hat. Ein Nutzer kommentiert: «Warum lässt er das Zocken nicht. Reicht es nicht, einmal alles zu verlieren?»

Trotz der negativen Stimmen gibt es auch Unterstützer, die Becker ermutigen, sein Leben zu geniessen. Kommentare wie «Scheiss aufs Gelaber, geniess dein Leben» zeigen, dass nicht alle seine Fans die Teilnahme am Pokerturnier kritisch sehen. Diese gemischten Reaktionen spiegeln die gespaltene öffentliche Meinung über Beckers Lebensstil wider.

Neben den Kontroversen um das Pokerturnier musste Becker kürzlich einen persönlichen Verlust verkraften. Seine Mutter Elvira verstarb im Alter von 89 Jahren, was ihn in tiefe Trauer versetzte. Becker hatte eine enge Beziehung zu ihr und würdigte sie auf Instagram mit liebevollen Worten. Der Verlust seiner Mutter ist ein weiterer emotionaler Aspekt in Beckers Leben, der seine aktuelle Situation beeinflusst.

