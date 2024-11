Boris Becker trauert um Mutter Elvira. Hier auf dem roten Teppich bei der Verleihung des Radio Regenbogen Award 2019 im Europa-Park Rust. imago images/Eventpress

Einen Tag vor seinem Geburtstag musste Tennislegende Boris Becker den Verlust seiner Mutter Elvira verkraften. Elvira Becker wurde 89 Jahre alt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Boris Becker trauert um seine Mutter Elvira, die einen Tag vor seinem Geburtstag im Alter von 89 Jahren in ihrer Wohnung in Leimen verstorben ist.

Elvira Becker war eine bedeutende Stütze in Boris Beckers Leben, begleitete ihn durch Erfolge wie seinen Wimbledon-Sieg 1985 und schwierige Zeiten wie seine Inhaftierung 2022.

Trotz gesundheitlicher Probleme blieb die Verbindung stark; zuletzt hatte Boris sie liebevoll zum Muttertag geehrt und ihr Hochzeitsfotos per Kurier geschickt. Mehr anzeigen

Boris Becker steht vor einem schweren Verlust: Seine Mutter Elvira ist im Alter von 89 Jahren verstorben, nur einen Tag vor seinem Geburtstag.

Die Nachricht erreichte ihn in Mailand, wo er mit seiner Ehefrau Lilian lebt. Elvira Becker wurde leblos in ihrer Wohnung in Leimen, Baden-Württemberg, aufgefunden, berichtet «bild.de».

Der Anwalt von Boris Becker, Oliver Moser, bestätigte den Tod von Elvira Becker und erklärte, dass Boris in tiefer Trauer sei.

Die enge Bindung zwischen Boris und seiner Mutter war bekannt. Noch im Mai hatte er sie zum Muttertag besucht und auf Instagram mit liebevollen Worten gefeiert.

Elvira Becker unterstützte ihren Sohn immer

Elvira Becker war eine ständige Stütze im Leben ihres Sohnes, selbst in schwierigen Zeiten. Sie war an seiner Seite, als er 1985 seinen ersten Wimbledon-Sieg errang, und sie stand ihm bei, als er 2022 wegen Insolvenzstraftaten in einem britischen Gefängnis einsass.

Trotz gesundheitlicher Probleme, die sie daran hinderten, an Boris' Hochzeit im September in Portofino teilzunehmen, freute sich Elvira über die Hochzeitsfotos und ein Video, das ihr Sohn ihr per Kurier zukommen liess. Diese Erinnerungen an die Hochzeit ihres Sohnes waren für sie von grosser Bedeutung.

