Bruce Willis «in stabilem Zustand»

«Stirb Langsam»-Star Bruce Willis und Hollywoodschauspielerin Demi Moore waren von 1987 bis 2000 verheiratet. IMAGO/MediaPunch/Ralph Dominguez

Demi Moore hat sich in der «Drew Barrymore Show» zur Gesundheit ihres Ex-Manns Bruce Willis geäussert. Er befinde sich in «stabilem Zustand», sie besuche ihn oft und schätze die gemeinsame Zeit sehr.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bruce Willis' Ex-Frau Demi Moore hat in der «Drew Barrymore Show» über den Zustand des an Demenz erkrankten Actionstars gesprochen.

«Unter den gegebenen Umständen» sei er «stabil».

Die Schauspielerin lässt durchblicken, dass sie ihn regelmässig besucht und die gemeinsame Zeit mit der Familie sehr schätzt. Mehr anzeigen

«Wenn ich in Los Angeles bin, gehe ich jede Woche vorbei, und ich schätze die Zeit, die wir alle miteinander verbringen, sehr», so Demi Moore (61) bei ihrem Auftritt in der «Drew Barrymore Show».

Drew Barrymore (49) meint in der Folge, Bruce Willis (69) schon ihr ganzes Leben zu kennen und fragt dessen Ex-Frau, wie es dem an Demenz erkrankten «Stirb langsam»-Star aktuell geht. Moore eröffnet ihrer Schauspielkollegin, dass er sich «unter den gegebenen Umständen in einem stabilen Zustand» befinde.

Willis' Familie verkündete im März 2022, dass der Schauspieler seine jahrzehntelange Karriere beenden müsse, da bei ihm Aphasie und später eine frontotemporale Demenz festgestellt wurde. Rund ein Jahr später teilte Willis' Frau Emma Heming-Willis (46) mit, dass sein Zustand sich verschlechtert habe und eine «spezifischere Diagnose» gestellt worden sei.

Demi Moore: «Hält nicht daran fest, wer sie waren»

Das Gesundheitsupdate von Moore, mit der Willis von 1987 bis 2000 verheiratet war, gibt Fans einen Lichtblick.

Weiter erzählt die 61-Jährige in der «Drew Barrymore Show»-Folge, was sie ihren Kindern immer wieder sagt: «Man muss sie dort abholen, wo sie sind. Man hält nicht daran fest, wer sie waren oder was sie sein sollen, sondern wer sie in diesem Moment sind. Und daraus entsteht so viel Schönes und Freude und Liebe und Herzlichkeit.» Damit spielt sie auf von der Krankheit betroffene Personen an.

Willis hat fünf Töchter. Rumer (36), Scout (33) and Tallulah (30) stammen aus der Ehe mit Moore, mit Heming-Willis hat er Mabel (12) and Evelyn (10).

Auch Tallulah war bereits bei Barrymore in der Show, wie das US-Magazin «People» schreibt. Damals meinte die Tochter des Actionstars, dass Willis immer noch derselbe sei und sie gelernt habe, «dass das in dieser Hinsicht das Beste ist, was man sich wünschen kann».

Mehr Videos zum Thema