Speed-Date: Bruno Kernen: «Die Österreicher, weil sie immer schneller waren»

1:51 Minuten war die Siegerzeit von Bruno Kernen an der WM 1997. Genau so lange lässt er sich von Fragen löchern. Die Ski-Legende verrät seinen Traumberuf als kleiner Bub und welches Rezept er am besten kocht.

01.11.2023