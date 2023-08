Camillas dunkles Familiengeheimnis Königin Camilla … Bild: IMAGO/Shutterstock … setzt sich seit zehn Jahren gegen häusliche Gewalt ein. So übernahm sie 2021 die Schirmherrschaft des englischen Projekts SafeLives. Die Organisation sammelt Spendengelder für die Opfer von häuslicher Gewalt. Bild: KEYSTONE/AP/Jane Barlow Dass Camilla sich derart gegen häusliche Gewalt einsetzt, soll mit ihrer traurigen Familiengeschichte zusammenhängen. Ihr Grossvater schlug Camillas Grossmutter, als diese schwanger war. Bild: Keystone Camillas dunkles Familiengeheimnis Königin Camilla … Bild: IMAGO/Shutterstock … setzt sich seit zehn Jahren gegen häusliche Gewalt ein. So übernahm sie 2021 die Schirmherrschaft des englischen Projekts SafeLives. Die Organisation sammelt Spendengelder für die Opfer von häuslicher Gewalt. Bild: KEYSTONE/AP/Jane Barlow Dass Camilla sich derart gegen häusliche Gewalt einsetzt, soll mit ihrer traurigen Familiengeschichte zusammenhängen. Ihr Grossvater schlug Camillas Grossmutter, als diese schwanger war. Bild: Keystone

Camillas Grossvater soll ihre Grossmutter übelst misshandelt haben, sogar während der Schwangerschaft: Dies zeigen Akten aus dem britischen Nationalarchiv. Setzt sich deshalb Camilla so vehement gegen häusliche Gewalt ein?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Akten aus dem britischen Nationalarchiv zeigen auf, dass der Grossvater von Camilla, Philip Morton Shand, gewalttätig gegen seine Frau vorging.

Während ihrer Schwangerschaft habe Shand Camillas Grossmutter bewusstlos geprügelt.

Camilla engagiert sich seit vielen Jahren gegen häusliche Gewalt. Vielleicht, weil sie früh mit diesem Trauma in Berührung kam? Mehr anzeigen

Sich gegen häusliche Gewalt einzusetzen, ist seit rund zehn Jahren für Königin Camilla eine Herzensangelegenheit.

Einer der Gründe, warum sich die 76-Jährige mit so viel Engagement dafür einsetzt, über dieses Tabu zu sprechen, könnte ihre eigene dunkle Familiengeschichte sein, berichten englische Medien wie «The Mirror» nun.

Ihr Grossvater Philip Morton Shand (1888–1960) soll nämlich gewalttätig gegenüber seiner Ehefrau geworden sein, enthüllen Akten aus dem britischen Nationalarchiv.

Besonders traurig: Shand soll 1916 seine Ehefrau Edith verprügelt haben, als diese mit Camillas Dad Bruce (1917–2006) im vierten Monat schwanger war. Angeblich derart schlimm, dass diese bewusstlos geworden sei, schreibt «Mail on Sunday».

In den Nationalarchiv-Akten steht: «Der besagte Philip Morton Shand griff seine Frau gewaltsam an, indem er sie an den Armen aus dem Bett zog und in ihrem Nachthemd in ein Gästezimmer schleppte. Dort verletzte er ihre Brust, die Knie und schlug auf ihren Kopf ein, woraufhin sie in Ohnmacht fiel.»

Camillas Grosi liess sich scheiden

Die dunkle Familiengeschichte kam ans Licht, weil Camillas Grossmutter Edith 1919 von ihrem Schriftsteller-Mann die Scheidung einreichte und diese von einem Gericht verhandelt wurde.

Der Prozess drehte sich nicht um die Gewalttaten von Phillip Morton Shand, sondern um ihre Affäre. Damals lebte Edith Shand nach der Trennung mit Golfprofi Herbert Charles Tippet unter einem Dach. In dieser Zeit war das noch der Skandal, nicht die extreme Gewalt durch den Ehemann.

Morton Shand musste später in den Militärdienst und heiratete nach Edith drei weitere Male, bevor er 1960 im französischen Lyon starb.

Die Zeitung «The Mirror» bat den Buckingham-Palast um ein Statement in dieser Angelegenheit. Der Palast liess die Anfrage bisher unbeantwortet.

Brauchst du Hilfe? Hier kannst du reden Diese Stellen bei häuslicher Gewalt für dich und dein Umfeld da.



Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143, www.143.ch



Opferhilfe Schweiz: www.opferhilfe-schweiz.ch

