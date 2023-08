Carlo und Jennifer Janka bekommen ein drittes Kind

Fans feiern Carlo Janka nach dessen Rücktritt

Am Samstagabend vor der Siegerehrung wurde im Weltcupdorf Wengen einer der erfolgreichsten Schweizer Alpinen verabschiedet. Der Bündner trat am Samstag nach der Lauberhorn-Abfahrt mit 35 Jahren in den sportlichen Ruhestand.

16.01.2022