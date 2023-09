Charlène von Monaco bricht ihr Schweigen

Charlène von Monaco geht es derzeit gut. Die Fürstin äusserte sich am 12. September gegenüber «Monaco-Matin». Bild: Imago/Abacapress

Derzeit ist Charlène der Öffentlichkeit besonders ausgesetzt. Nun folgt ein grosses Interview, in dem viele persönliche Themen angesprochen wurden. Darunter auch zu ihrer Beziehung mit Albert II.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Monaco-Matin» hat ein exklusives Interview mit Charlène publiziert.

Darin spricht sie über alle möglichen Themen – auch privater Natur.

Ihr ginge es derzeit gut und sie wünscht sich, dass sich die Gerüchte um eine Trennung von Albert in Luft auflösen. Mehr anzeigen

Gestern kündigte «Monaco-Matin» ein exklusives Interview in ihrer Printausgabe mit Charlène von Monaco an. Eine Seltenheit, denn die Fürstin macht sich öffentlich in der Regel lieber rar.

Heute erfährt man also, wie es der Fürstin geht. Es war in den letzten Jahren von einer schweren HNO-Infektion die Rede, aber auch von psychischer Erschöpfung, für die sie in der Schweiz behandelt werden musste.

Charlènes Abwesenheit fiel auch besonders auf. Doch all das sei zum Glück für die Mutter von Jacques und Gabriella passé. «Ich fühle mich fit, glücklich und ruhe in mir», so Charlène gegenüber «Monaco-Matin».

«Ein grosser Schritt für die Zwillinge»

Apropos Kinder: Jacques und Gabriella hatten an diesem Montag Schulbeginn. Zum ersten Mal sind sie nicht in derselben Klasse, erfährt man.

Sie gehen ins CE2, was der dritten Klasse entspricht. Die sei «ein grosser Schritt für sie», meint Charlène, der es vor allem darum geht, ihre Kindheit zu bewahren und ihnen zu ermöglichen, wie Kinder ihres Alters aufzuwachsen. «Sie hatten, wie alle Schüler am ersten Schultag, viele Erwartungen: an die neuen Mitschüler, an die Lehrer, an das, was sie an diesem ersten Tag tragen würden.» Charlène und Albert begleiteten ihre Kinder an ihrem ersten Tag zur Schule.

Müde von den Gerüchten

Brisanter wird es beim Thema, wie es um ihre Ehe mit Fürst Albert steht. Auch hier spricht Charlène Klartext. Sie hoffe, dass die bösen Gerüchte rund um die Trennungsgerüchte endlich einmal aufhören. Spekulationen, die immer und immer wieder zirkulieren – sie möchte davon einfach nichts mehr hören. Sie wolle einfach «nicht mehr darauf reagieren» und hoffe, dass sich diese «in Luft auflösen» werden.

