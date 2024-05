Schwangere Christina Hänni macht Schluss mit Instagram

Christina und Luca Hänni werden in diesen Tagen zum ersten Mal Eltern. Bild: IMAGO/Eventflash

In den vergangenen Wochen und Monaten hielt Christina Hänni ihre Fans auf Instagram regelmässig über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Doch damit soll jetzt Schluss sein – zumindest vorerst.

Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes schreibt die 34-jährige Profitänzerin nun auf ihrem Instagram-Account: «Ich habe das Gefühl, dass man nicht mehr mich sieht, sondern nur noch den Bauch.»

Darauf sei ihr in letzter Zeit «zu viel Fokus» gelegt worden, weswegen sie sich «ein bisschen zurückgezogen» habe. Mehr anzeigen

Christina und Luca Hänni werden demnächst zum ersten Mal Eltern.

In den vergangenen Wochen und Monaten informierte die Profitänzerin und der Sänger ihre Fans regelmässig über den Verlauf der Schwangerschaft in den sozialen Medien.

Doch nicht alle Follower*innen freuten sich mit der 34-Jährigen über ihr Mutterglück: Christina Hänni sah sich in den sozialen Medien immer wieder mit Bodyshaming konfrontiert – regelmässig wurde die Grösse ihres Babybauchs unschön kommentiert.

«Ich habe das Gefühl, dass man nicht mehr mich sieht»

Mit dieser Negativität will Christina Hänni sich in diesen Tagen nicht länger auseinandersetzen. «Instagram macht mir in letzter Zeit überhaupt keinen Spass mehr», schreibt sie auf Instagram.

Und weiter: «Ich habe das Gefühl, dass man nicht mehr mich sieht, sondern nur noch den Bauch.» Darauf sei ihr in letzter Zeit «zu viel Fokus» gelegt worden, weswegen sie sich «ein bisschen zurückgezogen» habe.

In Zukunft soll es deshalb auf dem Instagram-Account von Christina Hänni keine Babybauchbilder oder Schwangerschaftsupdates mehr geben.

«Instagram ist im Moment kein guter Ort für mich, weil Spekulationen und Diskussionen ausser Kontrolle geraten sind», so die Profitänzerin weiter.

Hänni: «Meine psychische Gesundheit geht vor»

Ihre Follower*innen müssen deshalb vorerst auf weitere Updates verzichten – aber auch da weiss Christina Hänni, dass das nicht überall gut ankommen wird.

Dennoch möchte sie sich so kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes auf sich selbst konzentrieren: «Meine psychische Gesundheit geht im Moment definitiv vor, deswegen: Habt Verständnis.»

Den gemeinsamen Podcast mit Ehemann Luca will Christina Hänni jedoch auch in naher Zukunft fortführen. Dort gaben die werdenden Eltern kürzlich das Geschlecht ihres Kindes bekannt: Die Hännis erwarten ein Mädchen.

Wann genau das Kind auf die Welt kommen soll, behalten sie aber weiterhin für sich.

