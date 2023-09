Cindy Crawford wurde von Oprah Winfrey «wie Vieh» behandelt Cindy Crawford startete ihre Karriere als Model Ende der 80er Jahre. Bild: Getty Images for Empire State Realty Trust Die heute 57-Jährige Crawford gehörte – neben Christy Turlington, Tatjana Patitz, Linda Evangelista und Naomi Cambell (von rechts nach links) – zur Riege der sogenannten Supermodels. Bild: IMAGO/TT Heute blickt Cindy Crawford mit gemischten Gefühlen auf die Anfänge ihrer Karriere zurück. Vor allem ein unschönes Ereignis in der TV-Show von Oprah Winfrey wird ihr wohl immer im Gedächtnis bleiben. Bild: IMAGO/Everett Collection Cindy Crawford wurde von Oprah Winfrey «wie Vieh» behandelt Cindy Crawford startete ihre Karriere als Model Ende der 80er Jahre. Bild: Getty Images for Empire State Realty Trust Die heute 57-Jährige Crawford gehörte – neben Christy Turlington, Tatjana Patitz, Linda Evangelista und Naomi Cambell (von rechts nach links) – zur Riege der sogenannten Supermodels. Bild: IMAGO/TT Heute blickt Cindy Crawford mit gemischten Gefühlen auf die Anfänge ihrer Karriere zurück. Vor allem ein unschönes Ereignis in der TV-Show von Oprah Winfrey wird ihr wohl immer im Gedächtnis bleiben. Bild: IMAGO/Everett Collection

Cindy Crawford gehörte in den 90er Jahren zu den Supermodels. Heute blickt sie mit gemischten Gefühlen auf ihre Karriere zurück. Ein Ereignis in der TV-Show von Oprah Winfrey wird ihr immer im Gedächtnis bleiben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cindy Crawford startete ihre Karriere als Model in den 90er Jahren.

Heute blickt die 57-jährige Mutter von zwei Kindern mit gemischten Gefühlen auf ihre Karriere zurück.

Ein unschönes Ereignis in der TV-Show der US-amerikanischen Startalkerin Oprah Winfrey wird ihr wahrscheinlich immer im Gedächtnis bleiben.

Woran erkennst du die Supermodels der 90er Jahre?

Unter anderem daran, dass die fünf Frauen allein aufgrund ihrer Vornamen als solche identifiziert werden: Christy, Cindy, Linda, Naomi und Tatjana.

In der neuen Doku-Reihe «The Super Models» von Apple TV+ kommen vier der fünf Frauen – Tatjana Patitz starb im vergangenen Januar – zu Wort und berichten über ihre Erfahrungen in der Modeindustrie.

Oprah Winfrey: «Hatte sie schon immer diesen Körper?»

Cindy Crawford erinnert sich dabei an einen Schlüsselmoment in der «The Oprah Winfrey Show», der sie bis heute fassungslos macht.

Crawford war 20 Jahre alt, als sie 1986 an der Seite ihres Agenten John Casablancas von der Modelagentur Elite in der TV-Show zu Gast war. In einem Ausschnitt, der in der TV-Doku «The Super Models» zu sehen ist, sagt Moderatorin Oprah Winfrey:

«Hatte sie schon immer diesen Körper? Steh mal kurz auf! Also, das nenne ich mal einen Körper.»

Nervös lächelnd erhebt sich Cindy Crawford und gewährt dem Publikum im Studio sowie den TV*Zuschauer*innen einen Blick auf ihre Figur.

Cindy Crawford: «Oh mein Gott, das war nicht in Ordnung»

Heute, 37 Jahre später, schaut Cindy Crawford mit Schrecken auf diesen Moment zurück. «Ich war wie das Vieh oder ein Kind, das gesehen und nicht gehört werden sollte.»

Und weiter: «Wenn man es in der heutigen Zeit betrachtet, sagt Oprah Winfrey: ‹Steh auf und zeig mir deinen Körper. Zeig uns, warum du es wert bist, hier zu sein.›»

Damals habe sie dies so nicht erkannt, so Crawford. Wenn sie den TV-Ausschnitt heute ansehe, denke sie: «Oh mein Gott, das war wirklich nicht in Ordnung. Besonders von Oprah!»

Später beantwortet Crawfords Agent in ihrem Namen weitere Fragen von Winfrey. Als die nachhakt, ob das Model eine Art «Trainingsphase» habe durchlaufen müssen, erklärt John Casablancas:

«Bei Cindy war es eher psychologisch, sie war sich nicht sicher, ob sie wirklich modeln wollte ... nach und nach ist ihr Ehrgeiz gewachsen.»

John Casablancas prophezeit grosse Model-Karriere

Danach prophezeit Casablancas Crawford eine grosse Karriere als Model. «Sie bekommt ein Gefühl dafür, und ich sage es jetzt in dieser Sendung, dass sie die Nummer eins in der Branche werden kann, wenn sie es will.»

Er sollte recht behalten: Cindy Crawford schaffte es bis an die Spitze des Modeolymps und gehörte bereits kurz danach der Riege der Supermodels an.

«Ich war 20 Jahre alt, ich hatte das College abgebrochen, um in Chicago zu modeln, und das war grossartig», erinnert sich Cindy Crawford in der TV-Doku «The Super Models». Sie habe damals bis zu 1000 US-Dollar am Tag verdient.

Doch um welchen Preis?

Crawford musste für ihren Erfolg immer wieder hungern. «Ich wurde mehr als einmal ohnmächtig. Besonders kurz vor dem Mittagessen fiel man häufig in Ohnmacht.»

