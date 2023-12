Cora Schumacher zieht ins Dschungelcamp – und verdient Rekordsumme

Cora Schumacher fliegt bald nach Down Under und beweist sich im Januar im Dschungelcamp. dpa

Im Januar startet die 17. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Neben Heinz Hoenig ist nun eine weitere Teilnehmerin bekannt: Cora Schumacher zieht ins Dschungelcamp.

Die Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher (46) wird eine der Teilnehmerinnen des nächsten RTL-Dschungelcamps. «Ich bin auf der Reise zu mir selbst», zitierte der Sender die 46-Jährige. Sie freue sich «einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen». Zuschauer könnten sie nun auf ihrem Weg zu sich selbst begleiten. Cora Schumacher ist die Exfrau von Ralf Schumacher (48), dem früheren Formel-1-Fahrer. Das Paar wurde 2015 geschieden.

Schumacher soll Rekordgage einsacken

Laut «Bild» soll Schumacher mit ihrer Teilnahme ganz schön abkassieren. Angeblich zahle man ihr eine Rekordsumme, wie es im Bericht heisst. Bereits in diesem Jahr hatte man einem Promi eine enorme Gage bezahlt: Das deutsche Model und Designerin Claudia Effenberg (58) soll rund eine halbe Million Franken verdient haben.

Schumacher selbst freut sich schon mächtig auf das Abenteuer, wie sie auf Instagram in einem Video-Post mitteilt. «Ich freue mich drauf, kommt ihr mit auf diesen Höllen Trip! Seid dabei, ich finde es jetzt schon spannend, aufregend und geil!», schreibt die Deutsche darunter.

Heinz Hoenig zieht ebenfalls ins Dschungelcamp

Zuvor hatte der Sender Heinz Hoenig (72) als ersten Kandidaten vorgestellt. «Das ist eine Herausforderung und da bin ich scharf drauf», erklärte der Schauspieler demnach. Für Hoenig, der in Filmen wie «Das Boot» (1981) mitgespielt hat, hat sich der Blick auf die Teilnahme an der RTL-Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» mit der Zeit geändert: «Früher war Dschungelcamp ungefähr das Aus, das war unter uns so», sagte der Schauspieler. «Das hat sich aber nicht nur gelegt, das hat sich eigentlich ins Gegenteil verwandelt», findet er.

Ausserdem will «Bild» weitere Dschungelcamp-Kandidaten erfahren haben. Es handelt sich aber lediglich um Spekulationen, bestätigt wurde vom Sender hierzu noch nichts. So sollen auch «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Darsteller Felix von Jascheroff (41) und Nico Legat (25) bald am berühmten Lagerfeuer in Down Under sitzen. Letzterer ist der Sohn von Fussballstar und Ex-Dschungelcampteilnehmer Thorsten Legat (55). Auch gibt es Gerüchte, dass «GNTM»-Kandidatin Anya Elsner (19) dabei sein wird.

Die 17. Staffel des Dschungelcamps startet im Januar bei RTL und wird von Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) moderiert. Dann heisst es wieder «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».

dpa/vab