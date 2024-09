Der «Alf»-Kinderstar Benji Gregory ist am 13. Juni 2024 gestorben. Er wurde tot in seinem Auto aufgefunden. Jetzt ist die Todesursache bekannt. NITRO/dpa

Benji Gregory, bekannt als Brian Tanner aus «Alf», starb diesen Sommer mit 46 Jahren. Er wurde tot in einem Auto gefunden. Laut dem Gerichtsmediziner war die Ursache Hitzeeinwirkung und Leberzirrhose.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Benji Gregory, bekannt aus der 80er-Sitcom «Alf», wurde im Juni leblos in seinem Auto aufgefunden, die Todesursache war zunächst unklar.

Laut Gerichtsmedizin starb Gregory durch Hitzebelastung und Leberzirrhose, wobei der Tod als Unfall klassifiziert wurde.

Nach seiner Schauspielkarriere zog er sich zurück, diente in der US-Marine und lebte später in Arizona mit seiner Frau. Mehr anzeigen

Er war der beste Kumpel des zotteligen Ausserirdischen «Alf». In den 80er-Jahren lernte ein weltweites Millionenpublikum Benji Gregory in der Rolle des Tanner-Sohns Brian kennen. Die Sitcom «Alf» feierte von 1986 bis 1990 riesige Erfolge.

Benjamin Hertzberg, wie Schauspieler Benji Gregory bürgerlich hiess, wurde am 13. Juni 2024 leblos in seinem Auto gefunden. Dieses befand sich auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in Peoria, im US-Bundesstaat Arizona. Damals war die Todesursache unklar. Laut den Angaben seiner Schwester hatte Gregory zuletzt an Depressionen, bipolaren Störungen und Schlafproblemen gelitten.

Die Gerichtsmedizin musste die genaue Todesursache des «Alf»-Darstellers abklären.

Jetzt ist klar, woran Benji Gregory starb. Wie das Onlineportal «TMZ» berichtet, führten zwei Hauptfaktoren zum Tod des TV-Stars, dessen Tod von der Gerichtsmedizin als Unfall klassifiziert wurde. Nach Angaben des Maricopa County Office verstarb der Schauspieler aufgrund von Hitzebelastung in Kombination mit einer Leberzirrhose. Woher diese Lebererkrankung rührte, ist bisher nicht geklärt.

Nach «Alf» zog sich Benji Gregory zurück

Die 102 Folgen umfassende Sitcom «Alf», in der ein ausserirdisches Wesen mit menschlichen Schwächen im Mittelpunkt stand, machte Benji Gregory zum Kinderstar. Bei der Erstausstrahlung im Jahr 1986 war der gebürtige Kalifornier erst acht Jahre alt. Doch eine langfristige Karriere im Film- und Fernsehgeschäft blieb ihm verwehrt.

Seinen Künstlernamen Benji Gregory legte er bald nach dem Ende der Serie wieder ab. Als Benjamin Hertzberg zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und war kaum noch im Fernsehen zu sehen.

Seine letzte Rolle als Sprecher übernahm er 1993. Stattdessen entschied er sich für eine Laufbahn bei der US-Marine und lebte später mit seiner Frau Sarah in Arizona, wo er einen eher unbekannten YouTube-Kanal betrieb.

