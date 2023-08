Darum halten Jennifer Anistons Beziehungen nicht

Jennifer Aniston: Darum sind Beziehung für sie so schwierig Brad Pitt und Jennifer Aniston waren von 2000 bis 2005 ein Ehepaar. Sie lernten sich 1998 kennen. Bild: imago images/UPI Photo Knapp ein Jahr war sie mit Schauspieler Vince Vaughn liiert. Bild: imago Auch nur von kurzer Dauer war ihre Beziehung mit Musiker John Mayer – von 2008 bis 2009. Bild: imago images/Mary Evans 2012 verlobte sich Aniston mit dem Drehbuchautor Justin Theroux, 2015 haben sie geheiratet und sich 2018 scheiden lassen. Bild: imago/UPI Photo Dieses Bild ging 2020 um die Welt: Brad Pitt und Jennifer Aniston treffen sich backstage an den Oscars. Fans des Traumpaars haben sich Hoffnungen gemacht, doch daraus wurde wohl bis heute nichts. Bild: imago images/Picturelux Die 54-jährige Schauspielerin weiss, warum es mit ihren Beziehungen nicht geklappt hat. Aufgeben will sie allerdings nicht. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Jennifer Aniston: Darum sind Beziehung für sie so schwierig Brad Pitt und Jennifer Aniston waren von 2000 bis 2005 ein Ehepaar. Sie lernten sich 1998 kennen. Bild: imago images/UPI Photo Knapp ein Jahr war sie mit Schauspieler Vince Vaughn liiert. Bild: imago Auch nur von kurzer Dauer war ihre Beziehung mit Musiker John Mayer – von 2008 bis 2009. Bild: imago images/Mary Evans 2012 verlobte sich Aniston mit dem Drehbuchautor Justin Theroux, 2015 haben sie geheiratet und sich 2018 scheiden lassen. Bild: imago/UPI Photo Dieses Bild ging 2020 um die Welt: Brad Pitt und Jennifer Aniston treffen sich backstage an den Oscars. Fans des Traumpaars haben sich Hoffnungen gemacht, doch daraus wurde wohl bis heute nichts. Bild: imago images/Picturelux Die 54-jährige Schauspielerin weiss, warum es mit ihren Beziehungen nicht geklappt hat. Aufgeben will sie allerdings nicht. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Jennifer Aniston ist Single. Im Interview mit dem «Wall Street Journal» spricht sie über die Gründe, die sie wohl aus ihrer Kindheit mitschleppt. Die Schauspielerin gibt sich generell sehr offen, was ihre Privatsphäre angeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jennifer Aniston spricht offen über ihre gescheiterten Beziehungen und die Gründe dafür.

Im «Wall Street Journal» schiebt sie sich selbst die Schuld zu, da ihre Eltern eine angespannte Ehe gehabt haben.

Generell ist die Schauspielerin sehr offen, was ihre persönlichen Kämpfe sind – beispielsweise, dass sie unfruchtbar ist. Mehr anzeigen

Das Liebesleben von Jennifer Aniston interessiert die Öffentlichkeit eigentlich fortwährend – gerade auch, seit sie sich 2005 von Brad Pitt scheiden liess.

Im Interview mit dem «Wall Street Journal» spricht sie nun darüber, wieso es für sie bisher nicht mit der ewigen Liebe geklappt hat und wo das Problem liegt. Seit ihrer Ehe mit Pitt war sie in Beziehungen mit Autor Justin Theroux, Schauspieler Vince Vaughn oder auch Sänger John Mayer – alle waren nur von kurzer Dauer.

Sie vermutet, dass sie das Problem ist, erzählt sie dem Magazin. Schuld daran könnte die angespannte Ehe ihrer Eltern sein. Diese instabile Beziehung habe ihre Kindheit geprägt und sei bis heute ihre Vorstellung von Liebe.

«Die Beziehung meiner Eltern mitzuerleben, hat nicht gerade dazu geführt, dass ich jetzt sage: ‹Oh, ich kann's kaum erwarten, das auch zu haben›.»

«Fühle mich in Beziehungen alleine»

Weiter spricht sie über Einsamkeit, die sie in ihren Partnerschaften oft verspürte. «Beziehungen waren für mich immer schwierig, weil ich mich irgendwie allein fühlte», gibt Aniston zu. Sich selbst aufzugeben oder das, was man brauche, das sei eine Vorstellung, die sie nicht möge. «Es ist fast einfacher, allein zu sein. Ich hatte keine gute Ausbildung in diesem Geben und Nehmen», erzählt der Hollywood-Star im Interview.

Gleichzeitig witzelt sie allerdings auch, dass sie eigentlich in ihren Jobs oder anderen Bereichen im Leben sehr gut ist. Nur halt Beziehungen sind nicht so ihr Ding.

Ihre Eltern liessen sich scheiden, als sie noch ein Kind war. Ihr Vater verliess die Familie und hinterliess einen Riss in der Beziehung zu seiner Tochter. Das Verhältnis zu ihrer Mutter war ebenfalls strapaziert, da jene 1999 ein Buch über ihre Tochter veröffentlicht hatte. Erst 2005 hätten sie sich langsam wieder angenähert, so Aniston weiter.

Schauspielerin macht keinen Hehl aus Privatem

Schon in der Vergangenheit gab sich die Schauspielerin relativ offen, was ihre Privatsphäre angeht. So sprach sie vor einer Weile darüber, dass sie unfruchtbar ist und wie sich die Gesellschaft aufgrund dessen ein Bild von ihr mache: «Gott behüte, dass eine Frau erfolgreich ist und keine Kinder hat.»

Natürlich wird sie auch nach einer aktuellen Liebe gefragt beim «Wall Street Journal» und die habe sie: «Meinen Hund. Mit dem teile ich auch mein Bett.» Ob sie nochmals heiraten möchte, lässt sie offen: «Sage niemals nie, aber gerade eher nicht. Eine Beziehung würde ich allerdings lieben.»

Aniston ist die Cancel Culture leid

Im selben Interview äussert sie sich ausserdem zur aktuellen Cancel Culture und wie leid sie diese inzwischen habe: «Ich bin so fertig damit – und werde wahrscheinlich wegen dieser Aussage nun gecancelt. Gibt es keine Erlösung? Ich weiss nicht. Man sollte nur nicht alle gleich in die Harvey-Weinstein-Schublade stecken.»

Dabei macht sie aber gleich klar, dass auch sie unangenehme Situationen mit dem ehemaligen Filmproduzenten gehabt habe: «Er ist jetzt nicht der Typ, bei dem du denkst: ‹Wow, ich kann's nicht erwarten, mit ihm abzuhängen›.» Es sei mehr die Einstellung gewesen: Okay, reiss dich zusammen, das kommt schon gut.

Er habe sie auf einem Set besucht, um ihr eine Filmidee vorzuschlagen. «Ich kann mich gut daran erinnern, wie eine Person in meinem Wohnwagen auf dem Set geblieben ist.»

Das «Wall Street Journal» schrieb dazu, dass Weinstein ihnen damals gesagt habe, dass «Aniston wegen mir nie in einer ungemütlichen Situation gewesen ist».

