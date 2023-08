Aurora Ramazzotti zeigt ihr Baby Cesare oft und gerne auf Social Media. Aber ohne sein Gesicht zu zeigen. Bild: Instagram Screenshot

Als stolzes Mami zeigt Aurora Ramazzotti ihren Buben Cesare gerne in den sozialen Medien. Sein Gesicht ist dabei nie zu sehen. Nun erklärt Aurora Ramazzotti den Grund.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im März wurde Aurora Ramazzotti in einer Tessiner Klinik zum ersten Mal Mutter.

Seitdem postet sie regelmässig herzige Föteli von Baby Cesare.

Dabei fällt auf, dass der Kleine nie mit Gesicht zu sehen ist. Der Grund? Cesare soll selbst einmal entscheiden, wie er sich in den sozialen Medien zeigen will. Mehr anzeigen

Cesare, wie er fröhlich zu Musik tanzt, Cesare am Meer, Cesare beim Schlafen. Aurora Ramazzotti ist ein stolzes Mami und zeigt ihren Wonneproppen gerne in den sozialen Medien. Genauso wie Grosi Michelle Hunziker.

Bei den süssen Schnappschüssen fällt auf, Cesare ist nie mit Gesicht zu sehen. Das ist kein Versehen, sondern so gewollt.

Denn Aurora Ramazzotti hat sich bewusst dafür entschieden, Cesares Gesichtchen nicht auf Instagram zu präsentieren.

Aurora will Cesare schützen

Schwangerschaftsverkündung, Babyshower und Geburtsankündigung: Aurora Ramazzotti lässt ihre Community rege an ihrem privaten Glück teilhaben.

In einem Statement erklärt die 26-Jährige ihre Beweggründe: «Ihr wisst nicht, wie gern ich all die Momente, die ich mit meinem Sohn erlebe, mit euch teilen würde. Ich will euch unbedingt zeigen, wie süss, grossartig und sympathisch er ist und wie viel Freude er in alle unsere Leben gebracht hat.»

Aurora Ramazzotti doppelt nach: «Ich habe verstanden, dass er für mich zu perfekt ist, um ihm all dem, das sich auf Social Media herumtreibt, ungeschützt zu zeigen.»

Sie sehe jeden Tag auf Social Media «so viele Dinge, die mich erschrecken, dass ich mit ihm kein Risiko eingehen möchte».

Deshalb habe sie entschlossen, dass Cesare eines Tages selbst darüber entscheiden solle, ob er sich mit Gesicht präsentieren wolle oder nicht: «Das ist das Mindeste, was ich als Mutter tun kann.»

