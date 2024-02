Tanzcoach, Choreograf und Tanzschulbesitzer Detlef D! Soost tanzt ab Freitag bei der RTL-Show «Let's Dance» mit – trotz zwei künstlicher Hüftgelenke und Stahlplatte im Bein. Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images

Er gilt als einer der strengsten Tanzcoaches Deutschlands: Hip-Hop-Tänzer Detlef D! Soost. Nun macht der Choreograf bei der RTL-Show «Let's Dance» mit. Trotz künstlicher Hüften, Stahlplatte und Schrauben im Bein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tanz-Star Detlef D! Soost ist ab Freitag, 23. Februar, einer von 14 Promi-Kandidaten der TV-Show «Let's Dance» auf RTL.

Der Berliner Hip-Hop-Tänzer wurde schon mehrmals für die Teilnahme vom Sender angefragt, er hat bisher immer abgesagt. Das Publikum sei bei ihm als Tanzprofi schon zu voreingenommen, sagt er.

Detlef D! Soost war auch Juror bei der Schweizer Castingshow «MusicStar». Mehr anzeigen

Tanz-Star Detlef D! Soost stand schon lange auf der Wunschliste der TV-Macher von «Let's Dance». Schliesslich ist der 1,90 Meter grosse Drillmeister ein bekanntes Gesicht in Deutschland und auch in der Schweiz ein Begriff, seit er bei der SRF-Castingshow «MusicStar» in der Jury sass.

Jetzt tanzt der Tanzmeister selbst an: Er ist als Promi bei der 17. Staffel von «Let's Dance» dabei.

Schon mehrmals wurde der 53-Jährige von RTL für die Samstagabendshow angefragt, immer hat er abgewunken.

Detlef D! Soost sagt zu «Bild.de» über die Absagen: «Ich habe mir die Teilnahme bisher selbst verboten.» Er habe gezögert, weil er mit einem voreingenommenen Publikum rechnetet – als ausgebildeter Tanzprofi.

In letzter Zeit habe er sich mit der Show auseinandergesetzt und realisiert, dass Standardtänze eine ganz andere Nummer seien als seine Hip-Hop-Moves: «Seitdem ich mich mit diesen Tänzen beschäftige, weiss ich, das Brett, was ich da zu bohren habe, ist unglaublich fett. Was ich die letzten 41 Jahre an Tänzen gelernt habe, ist Hip-Hop und Urban Dance. All das muss ich jetzt verlernen», sagt D! Soost zu «Bild.de».

Soost: «Mit zwei künstlichen Hüften nicht mehr so flink»

Dass die RTL-Tanzshow kein Zuckerschlecken ist, das weiss auch Detlef D! Soost. Er weiss, es steht ihm ein hartes Training bevor – mit viel Konkurrenz.

Eines, das gerade ihm besonders viel abverlangen wird. Seine eigene Tanzkarriere hat viele Spuren hinterlassen. Soost erzählt der deutschen Tageszeitung: «Mit 53 Jahren, zwei künstlichen Hüften und einer Stahlplatte im Bein mit sieben Schrauben bin ich jetzt physisch nicht mehr so flink wie eine Sophia Thiel oder ein Gabriel Kelly. Aber ich liebe diese Sendung, ich möchte sie gerne auf meiner Bucket-List abhaken.»

Die Tanzshow «Let's Dance» startet Freitag, 23. Februar, um 20:15 Uhr auf RTL.

