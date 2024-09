Reality-Stars: Die Geissens am Formel-E-Rennen in Monaco 2023. Tochter Davina, Papa Robert, Mutter Carmen und Tochter Shania. IMAGO/Andreas Beil

Die Geissens planen wieder eine Stammzellen-Therapie. Vor einigen Monaten hatte diese als Beauty-Trick angedachte Behandlung bereits Kritik hervorgerufen. Nun greifen Robert und Carmen zu einer weiteren ungewöhnlichen Massnahme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carmen und Robert Geiss planen wieder eine Stammzellen-Therapie zur Verjüngung. Diesmal mit den Stammzellen ihrer Tochter Shania.

Die Behandlungsmethoden der Geissens, insbesondere die Nutzung von Stammzellen, stiessen in der Vergangenheit auf heftige Kritik.

Tochter Shania erlaubt ihren Eltern letztlich die Verwendung ihrer eingefrorenen Stammzellen, nachdem diese ursprünglich für sie nach der Geburt aufbewahrt wurden. Mehr anzeigen

Die Geissens sind durchaus für ihre extravaganten Beauty-Eingriffe bekannt. Auch in der neusten Folge von «Die Geissens – der Podcast» sprechen Carmen (59) und Robert Geiss (60) über ihren Verjüngungs-Plan. In diesem spielt nicht nur eine weitere Stammzellen-Therapie eine Rolle, sondern auch ihre Tochter Shania (20).

Einen Beauty-Trend, der der Millionärs-Familie verborgen bleibt, dürfte es wohl kaum geben. Dennoch gibt es die ein oder andere Methode, von der sich selbst Carmen und Robert Geiss lieber fernhalten würden. So zum Beispiels das Essen einer Plazenta.

«Die Kourtney Kardashian hat die Plazenta von ihrem Kind als Bolognese gemacht und jeder hat es gegessen, und am Ende hat sie es denen erzählt. Die waren alle so sauer auf sie», berichtet Davina Geiss (21) im Podcast. «Boah, hör auf, mir wird schlecht», so Robert. Er hält nicht viel von einem solchen Menü und auch Carmen meint: «Bei den Kardashians würde ich auf keinen Fall essen.»

«Aber es ist sehr gesund», erklärt Davina weiter. Doch Robert kennt auch noch einen anderen Weg, um eine Plazenta zu nutzen: «Daraus kannst du auf jeden Fall Stammzellen machen.» Stammzellen? Da war doch was.

Vor einigen Monaten hatte eine fragwürdige Verjüngungskur mächtig Wirbel um die Geissens gegeben. «Heute hatten wir nach reiflicher Überlegung und detaillierter Beratung unsere erste ‹Anti-Aging-Kur›, Robert hat sogar Stammzellen bekommen, da wir gern unser biologisches Zellalter verjüngen möchten», gewährte Carmen damals einen Einblick auf Instagram.

Vor allem die Stammzellen-Therapie von Robert stiess auf massive Kritik. Kranke Menschen würden teilweise jahrelang auf eine solche Behandlung warten, ärgerten sich viele Userinnen und User. Nun plant die Fernseh-Familie offenbar erneut eine solche Therapie zu Verjüngungszwecken - diesmal allerdings nicht nur Robert.

Carmen und Robert Geiss möchten Stammzellen ihrer Tochter Shania nutzen

«Ich war das Versuchskaninchen in Bangkok und Mama wird jetzt sehr wahrscheinlich als Nächstes nachlegen», erzählt der Unternehmer über seine Stammzellen-Therapie und verrät weiter: «Wir haben jetzt eigentlich schon entschieden, dass wir spätestens Ende Oktober, Anfang November wieder nach Bangkok gehen und uns wieder eine Dosis verpassen.»

Dabei könnten Robert und Carmen sogar die Stammzellen ihrer eigenen Tochter bekommen. Denn Shania erinnert sich, dass ihre Nabelschnur nach der Geburt eingefroren wurde. Diese solle jetzt bald zu dem Arzt nach Bangkok, damit dieser daraus Stammzellen machen kann, kündigt Robert an: «Für mich und für Mama.»

«Aber das sind meine», entgegnet die 20-Jährige. «Du kannst die ja auch benutzen», erwidert Carmen. «Ich brauche die nicht, ich bin noch jung», gestattet die Tochter ihren Eltern die Verwendung ihrer Stammzellen schliesslich und legt noch einen kleinen Seitenhieb in Richtung ihrer Mutter nach: «Hoffentlich siehst du dann so aus wie ich.»

