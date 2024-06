Damals und heute: So haben sich die Stars von «Game of Thrones» verändert Der Cast der Erfolgsserie «Game of Thrones» (2011 – 2019) war riesig und einige Hauptdarsteller wurden während den Dreharbeiten erwachsen. Während sich einige seit damals kaum verändert haben, sind andere kaum wiederzuerkennen. 30.05.2024

Die Besetzung von «Game of Thrones» war gigantisch. Viele der Darsteller*innen hatten ihren Durchbruch dank der Fantasy-Serie – heute sind sie Stars und im Schauspiel-Olymp.

F. Tschamper, A. Kammer Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Spinoff-Serie «House of the Dragon» zeigt die Ereignisse in Westeros, wie sie 200 Jahre vor «Game of Thrones» stattgefunden haben.

Das Haus Targaryen ist noch in voller Pracht, geprägt von Intrigen, Blut und fraglichen Beziehungen innerhalb einer Familie.

Hier sind diese Schauspieler*innen, die dank «GoT» zu Weltruhm gefunden haben – und jene, die es halt eben nicht schafften. Mehr anzeigen

Es ist ein Phänomen so alt wie Hollywood selbst: Bei grossem Erfolg eines Films oder einer Serie entstehen Lieblinge, Figuren, die eigene Fangemeinden erhalten. Und das damit verbundene Gesicht will die Öffentlichkeit natürlich mehr sehen.

Weil das Publikum jedes Mal denkt: Moment, den oder die kenn ich doch aus «Game of Thrones»!

Das soll natürlich das schauspielerische Talent der Darstellenden nicht mindern, doch es ist auch ein Test. Kann ein Pedro Pascal – Oberyn Martell in «GoT» – auch in anderen Rollen überzeugen?

Pascal ist ein Beispiel, das es in Hollywood in den Olymp geschafft hat. Nicht nur geniesst er grosse Aufmerksamkeit wegen seiner herzigen Art bei öffentlichen Auftritten, er überzeugt auch als Schauspieler. Nach «Game of Thrones» war er ein grosser Bestandteil der Hit-Serie «Narcos», er konnte als Sidekick von Nicolas Cage in «The Unbearable Weight of Massive Talent» beweisen, dass er auch Comedy im Blut hat – und wie!

Ein zweischneidiges Schwert war zudem seine erste Hauptrolle in einer Serie: In «The Mandalorian» spielt Pedro Pascal den titelgebenden, legendären Kopfgeldjäger aus dem «Star Wars»-Universum. Das Problem dabei? Er hat meistens einen Helm auf. Also wird er nicht als Pedro Pascal erkennt.

Doch sein Durchhaltevermögen hat sich bezahlt gemacht, denn seit 2023 hat er eine weitere Hauptrolle in einer Serie: «The Last of Us», basierend auf dem gleichnamigen Videogame, spielt Pascal eine Figur, die mindestens so beliebt ist, wie er inzwischen selbst. Hoch verdient, lieber Pedro!

Peter Dinklage

Der Fan-Favorite in «Game of Thrones» – und dies über die gesamten acht Staffeln – war Tyrion Lannister, dargestellt vom kleinwüchsigen Schauspieler Peter Dinklage.

Es war unglaubliches Schauspiel, eine Rolle, die ihm auf den Leib geschrieben worden ist. Dinklage kommt aus dem Theater und das war nur zu offensichtlich, lieferte er seine Zeilen doch immer mit einer Souveränität und Bestimmtheit ab.

Dank Tyrion bekam Dinklage diverse Rollen, die ihm sonst wohl verwehrt geblieben wären: Er war in mehreren Marvel-Filmen, sprach ein paar Animationsfiguren und war Teil des Oscar-prämierten «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

Sophie Turner

Sansa Stark, gespielt von der britischen Schauspielerin Sophie Turner, war ihre erste Rolle überhaupt. Und dank der herausragenden Darstellung bekam sie im Anschluss an «Game of Thrones» mehrere Filme angeboten. Darunter zum Beispiel auch zwei Ableger in der «X-Men»-Reihe.

An ihren Erfolg bei «GoT» konnte sie künstlerisch allerdings nicht wirklich anknüpfen, viel mehr war sie in den Schlagzeilen, weil sie einen der Jonas-Brothers geheiratet hat. Joe Jonas liess sich im September 2023 jedoch von ihr scheiden.

Ihr letztes Filmprojekt liegt nun schon wieder zwei Jahre zurück, da spielte sie in einer Nebenrolle in «Do Revenge» mit.

Jason Momoa

Obwohl der gross gewachsene Hawaiianer in «Game of Thrones» kein Englisch gesprochen hat, legte er einen beeindruckenden Sprung in seiner Karriere hin.

Jason Momoa war – um fair zu sein – schon in «Baywatch» mit David Hasselhoff dabei. Er spielte in den letzten zwei Staffel, also 10 und 11, noch eine Hauptrolle. Seit «Game of Thrones» ist er neben Serien-Star auch in Hollywood aufgestiegen – er ist nun Aquaman. Und war in «Dune». Und «Fast and Furious X». Das hat sein Portemonnaie wohl sehr gut gefüllt nach seinem Auftritt als Khal Drogo.

