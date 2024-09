Diese Stars haben uneheliche Kinder

Clint Eastwood kann acht Kinder von sechs Frauen vorweisen, war jedoch nur zweimal verheiratet. Aus einer Affäre mit der Flugbegleiterin Jacelyn Reeves stammen sogar zwei uneheliche Kinder, eine Tochter und ein Sohn. Letzterer ist Scott Eastwood, der ebenfalls als Schauspieler erfolgreich ist und neben seinem Vater in «Flags of Our Fathers» und «Grand Torino» mitwirkte.

Bild: Eric Risberg/AP/dpa