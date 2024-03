Satiriker Dominic Deville hat nach sieben Jahren seine gleichnamige Latenight-Show bei SRF an den Nagel gehängt.

Nach einer kurzen Verschnaufpause hat sich der 49-Jährige an sein neues Bühnenstück «Off» gemacht.

Premierenfeier ist am 21. März im Theater am Hechtplatz in Zürich. Danach geht Dominic Deville auf Schweizer Tournee.