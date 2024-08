Ausgewandert nach Südafrika: Das vermisst Dominique Rinderknecht aus der Schweiz Kapstadt ist seit Mai 2021 Dominique Rinderknechts zweite Heimat. Hier lebt sie mit ihrem Verlobten und arbeitet an ihrem Fashionlabel. blue News verrät sie ihren Hotspot und was sie aus der Schweiz am meisten vermisst. 14.03.2023

Dominique Rinderknecht möchte heiraten und Kinder. Eilen tut es der Ex-Miss-Schweiz mit ihren Zukunftsplänen aber nicht, wie sie jetzt verraten hat. «Ich liebe es, verlobt zu sein», so die 35-Jährige.

«Ja, ich will sicher Kinder, das steht fest», sagt die Ex-Miss-Schweiz und Schmuckdesignerin.

Zudem will die 35-Jährige, die seit vier Jahren in Südafrika lebt, ihr Kleider- und Schmucklabel weiter ausbauen. Mehr anzeigen

«Ich finde es spannend, nicht zu wissen, was in fünf Jahren sein wird.»

Ex-Miss-Schweiz und Schmuckdesignerin Dominique Rinderknecht spricht mit «20 Minuten» über ihre Zukunftspläne – und für einmal nicht nur über die beruflichen, sondern auch die privaten.

Normalerweise hält sich die 35-Jährige mit Informationen über ihren Partner bedeckt. Gegenüber «20 Minuten» gibt sie sich jedoch ganz offen: «Natürlich möchte ich heiraten, wir machen uns aber keinen Stress. Ich liebe es, verlobt zu sein.»

Dominique Rinderknecht: «Wir nehmen es gemütlich»

Dominique Rinderknecht, die 2013 zu schönsten Schweizerin gewählt würde, wanderte vor vier Jahren nach Kapstadt in Südafrika aus. In ihrer Wahlheimat hat sie nicht nur ihr berufliches, sondern auch ihr privates Glück gefunden.

Einen Termin für die Hochzeit gibt es aber noch nicht. «Wir nehmen es gemütlich. In einem neuen Land ein Leben aufzubauen, ist mit viel Organisation verbunden, braucht Zeit und ist nicht ganz unkompliziert», so Rinderknecht.

Auf die Frage, wo sie sich in fünf Jahren sehe, also ob in der Schweiz oder Südafrika, antwortet Dominique Rinderknecht: «Es ist relativ offen, da mein Partner Pilot ist und flexibel sein muss.»

Eines ist für die 35-Jährige jedoch klar: «Ja, ich will sicher Kinder, das steht fest.» Zudem will Rinderknecht ihr nachhaltiges Kleider- und Schmucklabel in naher Zukunft weiter ausbauen.

