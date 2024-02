Dominique Rinderknecht trauert um Hund Muffin: «Ich vermisse dich so sehr» Er hat Ex-Miss Dominique Rinderknecht 15 Jahre lang begleitet und ihr Freude bereitet: Hund Muffin. Drei Tage nach seinem 15. Geburtstag ist der Vierbeiner gestorben. Rinderknecht trauert auf Social Media. 21.02.2024

Er hat Ex-Miss Dominique Rinderknecht 15 Jahre lang begleitet und ihr Freude bereitet: Hund Muffin. Drei Tage nach seinem 15. Geburtstag ist der Vierbeiner gestorben. Rinderknecht trauert auf Social Media.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 15 Jahre lang hat Havaneser-Hund Muffin Dominique Rinderknecht und ihre Familie durchs Leben begleitet.

Regelmässig rief Dominique Rinderknecht via Facetime ihre Familie und den Hund an. Die ehemalige Miss Schweiz lebt mit ihrem Verlobten in Kapstadt, Südafrika.

Drei Tage nach seinem 15. Geburtstag ist der geliebte Hund der Familie Rinderknecht gestorben. Dominique trauert auf Social Media um den Vierbeiner und zeigt die schönsten Momente in einem herzigen Video auf Instagram. Mehr anzeigen

Havaneser-Hund Muffin hat Dominique Rinderknecht (34) und ihre Familie durch dick und dünn begleitet.

Drei Tage nach seinem 15. Geburtstag hat sich Muffin am 8. Februar 2024 in den Hundehimmel verabschiedet.

Ein schwerer Schlag für die Schmuck- und Fashiondesignerin Dominique Rinderknecht. Sie lebt zwar seit 2021 in Südafrika, doch sie hat regelmässig mit ihrer Oma Leni (90) und ihrem Hund via Facetime gesprochen. Der Vierbeiner lebte die letzten Jahre bei Dominique Rinderknechts Grossmutter.

Ein grosser Verlust für Dominique Rinderknecht, die mit einem herzigen Videopost und mit einem emotionalen Video um Muffin auf Instagram trauert. Sie schreibt: «Ich vermisse dich so so so sehr ... Aber ich bin unendlich dankbar für die Zeit, die wir hatten, für die Freude, die Liebe und das Lachen, das du mir und allen in unserer Familie gegeben hast. Du wirst für immer in meinem Herzen sein, ich liebe dich Muffin.»

Hund war zu alt für Reise

Zwar hat sich die ehemalige Miss Schweiz 2022 noch erkundigt, ob man Muffin nach Südafrika einreisen lassen könnte. Um dort mit ihr und ihrem Verlobten Drew Gage (32) zu leben.

Das hat nicht funktioniert, Rinderknecht erklärte vor einem Jahr dem Magazin «Tierwelt»: «Seit ich in Südafrika bin, lebt er leider bei meiner Grossmutter und ich sehe ihn nur, wenn ich in der Schweiz bin. Es ist einfach eine zu grosse Strapaze, ihn in diesem Alter noch nach Südafrika zu bringen.»

Mehr Videos zu Dominique Rinderknecht