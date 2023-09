Der Schmuck der Stars: Ein Ring für 2,5 Mio Franken – «Ernsthaft?» Wer sich bei Bucherer Schmuck – manchmal im Millionenwert – ausleihen darf, ist berühmt. blue News hat sich beim Juwelier umgeschaut und sich die Schmuckstücke der Stars zeigen lassen. 31.08.2023

Wer sich bei Bucherer Schmuck – manchmal im Millionenwert – ausleihen darf, ist berühmt. blue News hat sich beim Juwelier umgeschaut und die Schmuckstücke der Stars anprobiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer über Red Carpets schreitet, darf sich bei Juwelieren Schmuck ausleihen.

Bucherer hat Sydney Sweeney einen 2,5 Millionen teuren Ring für einen roten Teppich ausgeliehen.

blue News hat ein wenig Red-Carpet-Luft schnuppern dürfen und sich die Schmuckstücke der Stars zeigen lassen. Mehr anzeigen

Wer im wahrsten Sinne des Wortes auf dem roten Teppich glänzen möchte, braucht zum perfekten Dress auch den passenden Schmuck. Da kommt es doch gerade recht, dass Juweliere nur allzu gern Schmuckstücke für Events ausleihen. Natürlich in der Hoffnung, dass das ausgeliehene Stück gross rauskommt, genauer gesagt, in der Presse und auf Social Media, was besonders gute PR ist.

So auch Bucherer. Der Luzerner Juwelier hat zuletzt an der Berlinale und der Met Gala Schmuckstücke ausgeliehen.

Besondere Aufmerksamkeit galt dem Ring, den Sydney Sweeney an der Met Gala zu ihrem nudefarbenen Dress trug, der mit durchsichtigen Juwelen und grossen silbernen Pailletten verziert war und somit schon allein ein Hingucker war. Der «Euphoria»-Star trug dazu unter anderem einen grossen Ring mit einem pinken Diamanten – eine Seltenheit – im Wert von 2'222'575 Franken. Doch es gab einen anderen Grund dafür, dass die Presse auf ihre Hände schaute: Sweeney hatte kurz vor dem Event ihre Verlobung aufgelöst.

Besondere Security seitens Bucherer war für den Schmuck diesmal nicht nötig: «Am Anlass selbst gab es Sicherheitspersonal des Veranstalters, zusätzlich verfügen viele Celebrities über eigene Bodyguards. Somit konzentrierte sich der Einsatz unseres Sicherheitspersonals auf Übergabe und Rücknahme des Schmucks», so das Unternehmen gegenüber blue News.

Doch wie läuft der Deal mit den Stars eigentlich ab? Blue News hat beim Unternehmen nachgefragt und sich die Schmuckstücke des Juweliers zeigen lassen, die kürzlich über die roten Teppiche wanderten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Charlène im Style-Check: Ganz schön mutig für einen Royal Charlène von Monaco ist für ihre Wandelbarkeit in Sachen Frisur bekannt, doch auch auf Fashion-Ebene überzeugt sie auf ganzer Linie. Sieh dir im Video ein paar unvergessliche Looks der Fürstin an. 06.07.2023