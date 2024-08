Wahl-Schweizer und Sneaker-Millionär Stepan Timoshin hat eine Krebsdiagnose erhalten. Kurz darauf hat sich seine Frau von ihm getrennt. LinkedIn/stepan-timoshin

Nach der Krebsdiagnose ging seine Ehe in die Brüche: Sneaker-Millionär Stepan Timoshin durchlebt gerade keine einfache Zeit. Noch-Ehefrau Eve Treis hat jetzt über das Liebes-Aus gesprochen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf die Krebsdiagnose Anfang 2024 folgte bald das Liebes-Aus: Stepan Timoshin und Eve Treis leben ein Jahr nach der Traumhochzeit an der Côte d'Azur getrennt.

Der Berliner Sneaker-Millionär habe vor ein paar Monaten seine Jugendliebe wieder getroffen und sich erneut in sie verliebt.

Als Eve über Instagram herausfand, dass ihr Noch-Ehemann mit einer anderen Frau nach Istanbul geflogen ist, zog sie aus der gemeinsamen Wohnung aus.

Die Studentin hat mit «Bild» über das Dreiecksdrama und Ehe-Aus gesprochen.

Eve sagt: «Ich finde, eine Erkrankung ist kein Freifahrtschein für Ehebruch, man sollte in solchen Zeiten eher zusammenhalten.» Mehr anzeigen

Stepan Timoshin (23) muss gerade einen Schlag nach dem anderen einstecken. Beim Sneaker-Millionär, der vor drei Jahren in die Schweiz ausgewandert ist, wurde Anfang des Jahres Lungenkrebs diagnostiziert, wie die «Bild»-Zeitung berichtete.

Zeitgleich hat der erfolgreiche Jungunternehmer einen anderen Schock zu verdauen: Seine Ehe mit Eve Treis (21) ist am Ende. Die beiden hätten sich entfremdet, sagte er zu «Bild». «Meine Ehe ist zu der Zeit komplett in die Brüche gegangen und ich habe niemandem richtig von meiner Krebsdiagnose erzählt», so Stepan.

Eve und Stepan hatten sich im Sommer 2023 nach sieben Jahren Beziehung während einer pompösen Luxushochzeit in Südfrankreich das Jawort gegeben.

Ein Jahr später ist alles aus, die Scheidung wurde eingereicht. Schuld daran: ein Dreiecksdrama, das sich bei Stepan ergeben hat. So schreibt die «Bild», dass er während der Ehekrise seine Jugendliebe wieder getroffen hat. Es dauerte nicht lange, bis sich der 23-Jährige erneut in sie verliebte.

Im März 2024 flog das frischverliebte Paar dann nach Istanbul. Eve sah über Instagram, dass die beiden zusammen unterwegs sind. Sie packte ihre Sachen und zog umgehend aus der gemeinsamen Wohnung aus.

Das Problem sei gewesen, dass die Scheidung von seiner Noch-Eherau noch nicht eingereicht gewesen sei und Stepan sich noch nicht sauber getrennt habe.

«Leider musste ich herausfinden, dass er eine andere Frau getroffen hat»

Nachdem Eve auf Social Media viele Hasskommentare einstecken musste – der Vorwurf: Sie sei nur in den guten Zeiten an der Seite des Selfmade-Millionärs gewesen –, meldet sich die Studentin nun im Gespräch mit «Bild» zu Wort: «Leider musste ich Mitte März herausfinden, dass er seit Ende des Jahres eine andere Frau getroffen hat. Das war natürlich ein Riesenschock.»

Ausserdem stellt Eve klar, dass Stepan ihr erst nach der Trennung von seiner Erkrankung erzählt habe. Eve sagt zu «Bild»: Ich finde, eine Erkrankung ist kein Freifahrtschein für Ehebruch, man sollte in solchen Zeiten eher zusammenhalten. Niemand ausser uns beiden weiss, was passiert ist.»

Die Trennung sei nicht sauber abgelaufen und wenn er es rückgängig machen könnte, würde der Sneaker-Unternehmer das tun. Stepan zu «Bild»: «Könnte ich Geld dafür bezahlen, würde ich sofort alles anders lösen. Ich würde ehrlich sein und versuchen, niemanden zu verletzen.»

Stepan Timoshin ist wieder Single

Mittlerweile hat der 23-Jährige seine erste Chemotherapie hinter sich. Aktuell schaue es so aus, als müsse er noch eine weitere Behandlung machen.

Der Wahl-Schweizer ist wieder Single, von seiner Jugendliebe hat er sich nach der stürmischen Verliebtheit wieder getrennt.

Stepan handelte bereits als Teenager mit Turnschuhen und machte so seine erste Million. Heute führt er sein eigenes Sneaker-Geschäft namens «Vaditim».

Geboren wurde der Selfmade-Millionär in Riga, Lettland. Als er sieben war, zog seine Familie nach Berlin, wo er schliesslich aufwuchs. Vor drei Jahren ist Stepan in die Schweiz gezogen. Unter anderem auch wegen der Steuern, das gab er selbst zu.

Aber er sei auch einfach ein Fan der Privatsphäre, die er hier habe, und von der Strukturiertheit der neuen Heimat sowie dem Mindset der Schweizer*innen.

