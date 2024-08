Ex-Skistar Maria Höfl-Riesch spricht erstmals über ihre Trennung

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Im April 2011 heirateten Skistar Maria Riesch und Sportmanager Marcus Höfl. Bild: Keystone

Maria Höfl-Riesch ist die erfolgreichste deutsche Skirennfahrerin. Marcus Höfli ist ein bekannter Sportmanager. Kürzlich gab das Paar seine Trennung bekannt. Jetzt spricht die 39-Jährige erstmals über das Ehe-Aus.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Skilegende Maria Höfl-Riesch (39) und ihr Ehemann Marcus Höfl (50) gaben vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt.

Nun sprach die 39-Jährige in einem Interview erstmals über das Beziehungsaus.

«Es geht schon, aber natürlich bin ich sehr traurig, so eine Trennung ist schmerzhaft, aber so etwas passiert eben», sagt Höfl-Riesch im Interview mit dem Magazin «Gala». Mehr anzeigen

Eine lange Schleppe, viele Küsse und noch mehr Prominenz: Im April 2011 feierten der deutsche Skistar Maria Riesch und Sportmanager Marcus Höfl Hochzeit im österreichischen Going mit über 200 geladenen Gästen.

Doch jetzt ist alles aus und die Liebe zerbrochen.

«Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns entschieden, in Zukunft private Wege zu gehen», lautet das gemeinsame Statement, das vor einer Woche auf Instagram veröffentlicht wurde.

Und weiter: «Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen.»

Maria Höfl-Riesch: «Eine Trennung ist schmerzhaft»

Doch nun hatte die dreimalige Olympiasiegerin scheinbar doch das Bedürfnis, über die zerbrochene Beziehung und ihre aktuelle Gefühlslage zu reden.

«Es geht schon, aber natürlich bin ich sehr traurig, so eine Trennung ist schmerzhaft, aber so etwas passiert eben», sagt Höfl-Riesch im Interview mit dem Magazin «Gala».

Der Ex-Skistar betont, dass die Trennung mit Liebe und Respekt geschehen sei und sie und ihr Ex auch künftig keine Dreckwäsche in der Öffentlichkeit waschen wollen.

«Marcus und ich hatten so eine tolle Zeit miteinander, daher gehen wir in Freundschaft auseinander. In Zukunft werden wir zwar kein Ehepaar mehr sein, aber immer noch Freunde.»

Ihr Ex-Mann bleibt auch weiterhin ihr Manager

Vor sechs Jahren stand die Ehe von Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl bereits einmal vor dem Aus. Die damaligen Probleme hätten, so die 39-Jährige, aber nichts mit der jetzigen Trennung zu tun.

«In den vergangenen Jahren haben wir uns langsam, aber stetig voneinander entfernt, bis wir irgendwann die Kurve nicht mehr gekriegt haben», sagt Höfl-Riesch im Interview mit der «Gala».

Trotz des Beziehungsaus will das Ex-Paar auch weiterhin geschäftlich miteinander verbunden bleiben. So soll ihr Ex-Mann weiterhin ihr Manager bleiben, offenbart Maria Höfl-Riesch.

In nächster Zeit will der Ex-Skistar aber zuerst zur Ruhe kommen und sich einige Zeit etwas zurückziehen. «Ich fahre mit meiner Schwester an den Gardasee, will den Kopf frei bekommen und jetzt einmal ganz auf mich schauen.»

