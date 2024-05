Schockmoment im Zürcher Hallenstadion: Während des Konzerts von Apache 207 bricht am Bühnenrand ein Feuer aus. Der Vorfall geht glimpflich aus, da die Sicherheitsleute schnell reagieren.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagabend brach am Konzert von Apache 207 ein Feuer aus.

Das Feuer konnte umgehend gelöscht werden.

Das Konzert lief ohne Unterbruch weiter. Mehr anzeigen

Apache 207 heizt bei seinem Konzert am Freitagabend dem Zürcher Hallenstadion ein bisschen zu sehr ein. Während er seinen Hit «Komet» performt, bricht unter der Bühne ein Feuer aus.

Ein Fan erzählt «20 Minuten», dass sich der Vorfall während der zweiten Hälfte des Konzerts ereignet habe. Viele hätten das Feuer gar nicht bemerkt, wie weiter berichtet wird. Zu Panik sei es nicht gekommen.

Flammenkanone könnte Auslöser sein

Die Sicherheitsleute hätten umgehend gehandelt und «super reagiert», wie «20 Minuten» schreibt. Dadurch kann das Konzert weitergehen und Apache 207 muss seine Show nicht unterbrechen.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist nicht bekannt. Wie der News-Scout von «20 Minuten» aber glaubt, könnte eine Flammenkanone Schuld daran gewesen sein. Dies ist kurz zuvor zum Einsatz gekommen.

Apache 207 hat am 24. Mai 2024 im Hallenstadion in Zürich gespielt. Seine Tour führt in weiter nach Deutschland, wo er am Sonntag, 26. Mai, in Frankfurt sein nächstes Konzert gibt.

