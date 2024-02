Freundin von Alfons Schuhbeck nach Gefängnisbesuchen besorgt

Kabarettistin Monika Gruber ist seit Jahren mit Alfons Schuhbeck befreundet. Sie besucht ihn auch im Gefängnis. imago/Lindenthaler

Der Münchner Starkoch Alfons Schuhbeck ist in ein neues Gefängnis verlegt worden. Dort hat er Freigang erhalten und darf mehrere Stunden am Tag das Gefängnis verlassen. Seine Bekannte ist erleichtert.

Gulasch aus der Gefängnis-Kantine statt Gourmet-Food: Starkoch Alfons Schuhbeck musste nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung in Haft.

Der Münchner Starkoch wurde nun aus der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech in Bayern in die JVA-Aussenstelle Andechs-Rothenfeld am idyllischen Ammersee verlegt, schreibt die «Abendzeitung München».

Dort hat Schuhbeck Freigang erhalten und darf mehrere Stunden am Tag das Gefängnis verlassen.

Gruber: «Alltag für einen Mann wie ihn nicht lebenswert»

Alfons Schuhbecks Bekannte Monika Gruber begleitete Schuhbeck durch seine Zeit in der Haft. Die deutsche Schauspielerin und Kabarettistin besuchte den Starkoch während seiner Zeit in der JVA Landsberg.

Monika Gruber freut sich über Schuhbecks Freigang. Der «Abendzeitung München» sagt sie: «Ich freue mich sehr für den Alfons, denn sein Alltag in Landsberg war zwar erträglich, aber natürlich für einen Mann wie ihn, der bisher quasi Tag und Nacht unter Menschen war, nicht lebenswert. Ausserdem finde ich die Verlegung samt Freigang untertags seinem Alter und auch der Straftat angemessen.»

Schuhbeck kann sich um Gewürzladen kümmern

Seine Freizeit soll er nutzen, um in «Schuhbecks Company» zu arbeiten. Ein Gewürzladen, der nach der Insolvenzanmeldung des Kochs von einem Immobilieninvestor gerettet worden war.

In der JVA Andechs-Rothenfeld gäbe es zusätzlich viele Freizeit- und Weiterbildungsmöglichkeiten – ein anderer prominenter Insasse des Gefängnisses war Uli Hoeness, der ebenfalls wegen Steuerhinterziehung eine Haftstrafe abgesessen hat.

TV-Koch Alfons Schuhbeck ist wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Seit August 2023 sitzt er deshalb in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech im deutschen Bundesland Bayern.

