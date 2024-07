Fix eingeplant in der Agenda von König Frederik und Königin Mary sind in der warmen Jahreszeit ein längerer Aufenthalt auf Schloss Graasten, der Sommerresidenz der dänischen Royals. Bild: Keystone

Die europäischen Royals gönnen sich im Sommer gern eine längere Auszeit. Doch wo residieren König Charles, Prinzessin Kate und König Frederik? blue News kennt die Reiseziele der Blaublüter*innen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den europäischen Königsfamilien wird im Sommer in Sachen Ferien Tradition grossgeschrieben.

Laut der britischen «Daily Mail» verbringen König Charles und Königin Camilla die heisse Jahreszeit wie jedes Jahr auf Schloss Balmoral.

Bereits die 2022 verstorbene Königin Elizabeth II. verbrachte einst mehrere Ferienwochen im schottischen Hochland.

Auch die skandinavischen Royals verbringen ihre Sommerferien heuer vornehmlich in heimischen Gefilden. Mehr anzeigen

Warum in die Ferne reisen, wenn das Schöne liegt so nah?

Das sagen sich aktuell auch viele europäischen Royals und verbringen ihre Sommerferien in der Heimat.

Die dänischen Royals checken traditionsgemäss in der heissen Jahreszeit jeweils für einige Tage auf der königlichen Yacht Dannebrog ein. Die 1932 gebaute Luxusyacht ist 78 Meter lang – bietet also reichlich Platz für die sechsköpfige Familie von König Frederik und Königin Mary.

Die Luxusyacht dient als Residenz der Königsfamilie

Die «Dannebrog» wurde 1931 von Königin Alexandrine in Kopenhagen getauft und ging am 26. Mai 1932 auf ihre Jungfernfahrt. Das Schiff dient seit Langem als offizielle und private Residenz der dänischen Königsfamilie.

Die Luxusyacht Dannebrog dient seit über 90 Jahren als offizielle und private Residenz der dänischen Königsfamilie. Bild: IMAGO/Jürgen Held

Fix eingeplant ist im Juli und August bei der dänischen Königsfamilie auch ein längerer Aufenthalt in ihrer zweiten Sommerresidenz, dem Schloss Graasten.

Die Hafenstadt Graasten liegt an der südlichen Ostseeküste in Dänemark. Dort werden die Royals jeweils am Anfang der Ferien feierlich von der Bevölkerung empfangen.

Im Sommer kleiden sich die spanischen Royals legerer

Auch die spanische Königsfamilie hält in diesem Sommer an ihrer Tradition fest und verbringt die heisse Jahreszeit auf der Insel Mallorca. Es heisst, König Felipe VI. sei bereits Anfang vergangener Woche nach Palma gereist.

Der 56-Jährige absolvierte das traditionellen Treffen mit den politischen Amts- und Würdenträgern der Insel diesmal allein. Vergangenen Freitag reiste der König zusammen mit seiner Frau Königin Letizia zur Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris.

Während der Sommerferien auf der Insel Mallorca kleidet sich die spanische Königsfamilie deutlich weniger formal als sonst üblich. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Seit diesem Wochenende weilt das royale Paar nun wieder gemeinsam mit seinen beiden Töchtern, Prinzessin Leonor und Infantin Sofia, auf der Baleareninsel. Auf Mallorca entspannt die Familie jeweils im Marivent-Palast in der Stadt Cala Mayor.

Die sonst übliche formale Kleidung bleibt während der Ferientage für einmal in den Schränken liegen. Stattdessen setzen Letizia und ihre Töchter auf sommerlich-luftige Kleider – und auch König Felipe lässt für einmal die Krawatte weg.

Die schwedische Königsfamilie hat viel zu feiern

Die schwedischen Royals haben in diesem Sommer zwei grosse Partys zu feiern: Kronprinzessin Victoria wurde kürzlich 47 Jahre alt und dann wird während der Ferientage ganz sicher auch auf die Rückkehr ihrer Schwester Prinzessin Madeleine angestossen.

Die schwedische Königsfamilie verbringt die Sommerferien traditionell im Schloss Solliden auf der Insel Öland. Bild: IMAGO/TT

Die jüngste Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia und ihr Mann Chris O’Neill haben sich nach mehreren Jahren in den USA entschieden, ab diesem Jahr wieder in Schweden zu leben.

Gefeiert werden die beiden Partys übrigens im Schloss Solliden auf der Insel Öland, der Sommerresidenz der schwedischen Königsfamilie.

Charles und Camilla machen Pause in Schottland

Nach den vergangenen kräftezehrenden Monaten sind der an Krebs erkrankte König Charles und seine Frau Königin Camilla in diesem Sommer möglicherweise ganz froh um ein paar ruhige Ferientage.

Das royale Paar tut dies wie jedes Jahr in Schottland. Laut britischen Medien machen Charles und Camilla dieser Tage aktuell gemeinsam mit Thronfolger William, seiner Frau Kate und deren drei Kindern auf Schloss Balmoral Ferien.

König Charles und Königin Camilla halten auch in diesem Sommer die Tradition hoch und machen Ferien auf Schloss Balmoral. Bild: IMAGO/i Images

In diesem Jahr dürfte der Aufenthalt auf dem Anwesen im schottischen Hochmoor aber wesentlich kürzer ausfallen, glaubt der britische «Mirror» zu wissen.

Balmoral war auch das Lieblingsschloss der verstorbenen Königin Elizabeth. Seit der Zeit von Königin Victoria, die das Anwesen einst erwarb, verbringen die britischen Royals dort regelmässig die Sommermonate.

Die niederländische Royals zieht es nach Griechenland

Immer wieder in die Ferne zieht es dagegen die niederländischen Royals: König Willem-Alexander und Königin Máxima und ihre drei Töchter, die Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane, werden dieser Tage beim Frühstück mit dem Wort «Kaliméra» statt mit «Goedemorgen» begrüsst.

2012 kauften König Willem-Alexander und seine Frau Königin Máxima dieses luxuriöse Anwesen in Doroufi im Süden der griechischen Halbinsel Peloponnes. Bild: imago images/PPE

Der Grund: Die Königsfamilie tauscht das prächtige Schloss Huis ten Bosch in der Nähe der niederländischen Hauptstadt Den Haag gegen ihr luxuriöses Anwesen in Doroufi im Bezirk Argolis auf der griechischen Halbinsel Peloponnes.

Willem-Alexander und Máxima nennen die Villa bereits seit zwölf Jahren ihr eigen. Es heisst, das royale Paar habe damals gegen 4,5 Millionen Franken dafür bezahlt.

Die Rückzugsorte der norwegischen Royals

Das norwegische Kronprinzenpaar macht ebenfalls gern an mehreren Orten Ferien im Sommer: Weilen Kronprinz Haakon und seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit nicht gerade auf hoher See, geniessen sie die warme Jahreszeit auf der Insel Dvergsøya in Kristiansand, einer Stadt im Süden Norwegens.

Kronprinz Haakon und seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit ziehen sich während der Sommerferien in eine private Hütte zurück. Bild: IMAGO/NTB ROY

Auf der Insel mietet das royale Paar seit Jahren die Villa Vogts, die direkt am Meer steht. Insider wollen zudem wissen, dass Haakon und Mette-Marit gemeinsam mit ihren Kindern im Sommer auch regelmässig einige Tage in einer privaten Ferienhütte in Uvdal, 180 Kilometer nordwestlich von Oslo entfernt, verbringen.

