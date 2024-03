Gisele Bündchen sprach in der TV-Show «The View» des US-amerikanischen TV-Senders ABC über die Schattenseiten ihres Lebens als Supermodel. Bild: imago images / APress International

Supermodel Gisele Bündchen litt unter Depressionen und Panikattacken. Anfänglich wollte die heute 43-Jährige nicht wahrhaben, dass ihr hochtouriger Lebensstil einer der Gründe für die Probleme waren.

Gisele Bündchen gehörte viele Jahre zu den bestbezahlten Models der Welt. Der heute 43-jährigen Brasilianerin ging es gesundheitlich jedoch nicht immer nur gut während dieser Zeit.

In der TV-Show «The View» des US-amerikanischen TV-Senders ABC sprach Bündchen über die Schattenseiten eines Lebens auf der Überholspur.

Sie erzählte über ihre psychischen Probleme, darunter «schwere Depressionen und Panikattacken». Und sie berichtete darüber, wie sie diese Probleme durch eine Umstellung ihrer Lebensgewohnheiten und der Ernährung in den Griff bekam.

Gisele Bündchen konsultierte unzählige Spezialisten

Sogar in ihrem normalen Alltag war Gisele Bündchen vor den Panikattacken nicht sicher. Davon befreit habe sie erst eine Veränderung ihres Lebensstils.

«Ich hatte keine Ahnung, dass es mit dem zusammenhing, und Essen war ein grosser Teil davon», so Bündchen. Früher rauchte das Model, trank viel Wein und täglich drei Frappucinos.

Nachdem sie anderthalb Jahre «eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens» durchgemacht und unzählige Spezialist*innen konsultiert hatte, wusste sie nicht mehr weiter – und suchte letztendlich einen Heilpraktiker auf.

Gisele Bündchen: «Was hat das mit Panikattacken zu tun?»

Der Mann habe ihr erklärt, dass sie ihre Ernährung umstellen sollte. Die erste Reaktion von Gisele Bündchen auf diese Aussage: Ungläubigkeit.

«Ernährung? Was hat das mit Panikattacken zu tun?», erinnert sie sich in der TV-Show «The View». «Und der Heilpraktiker sagte: ‹Es hat alles damit zu tun.›»

Schliesslich habe sie aber auch selber realisiert, dass ihre Art zu Leben ihrer Gesundheit abträglich ist und «den Zustand verursachte, in dem ich mich befand».

Gisele Bündchen: «Ich wurde ein anderer Mensch»

In der Folge habe sich «alles» verändert, so Bündchen weiter. «Ich wurde ein anderer Mensch. Ich begann zu meditieren. Ich begann Yoga zu praktizieren. Ich fing an, Atemübungen zu machen. Es war eine lange Reise.» Heute sei Essen für sie so etwas wie Medizin.

Kürzlich verriet Gisele Bündchen im «Wall Street Journal» ihre heutigen Ernährungs- und Sportroutinen. Morgens trinke das Model demnach lauwarmes Wasser mit Zitrone und keltischem Salz. Manchmal gebe es auch einen Smoothie.

Nach dem Training esse sie Eier. Eine Zutat vermeidet die Mutter von zwei Kindern aber unter allen Umständen: weissen Zucker, den sie «Gift» nennt.

Zu den Sportarten, die Gisele Bündchen aktuell regelmässig betreibt, gehören Pilates, Gewichtheben und etwas Ausdauertraining.

