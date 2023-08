Grosse Player in Hollywood sind im Team William und Kate

Für Harry und Meghan wird es immer schwieriger. Peter Dejong/AP

Das Leben von Harry und Meghan gleicht immer mehr einem Hollywood-Drama. Eines, das sich langsam zuspitzt und kein Happy End hat. Hollywood hat immer weniger Lust auf sie. Meghan soll stinksauer sein.

Ihre Ehe soll auf wackligen Füssen stehen. Meghan wohne bereits in einer Hotelsuite in Los Angeles, berichten verschiedene Medien.

Nun soll auch Hollywood ihnen den Rücken gekehrt haben, sagt Royal-Expertin Paula Froelich. Die Filmemacher wollen es sich nicht mit Kate und William verspielen.

Harry und Meghan weht ein eisiger Wind entgegen.

Die Sterne stehen 2023 nicht gut für das royale Paar im Exil. Erst kürzlich beendete Streaminganbieter Spotify vorzeitig den Millionen-Deal.

Dann verkrachten sie sich mit den Beckhams. So arg, dass der ehemalige Fussballstar David Beckham die langjährige Freundschaft beendete.

Jetzt bahnt sich ein neues Drama im Hause der Sussexes an. Hollywood soll ihnen nur noch die kalte Schulter zeigen, berichten Insider.

Hollywood ist Team Kate und William

Niemand in Hollywood wolle «sein Ansehen im Vereinigten Königreich riskieren, indem er nicht als Team William und Kate gesehen wird», verrät ein Insider dem «Heat Magazine».

Da hilft es auch nicht, dass Meghan einst bei der erfolgreichen Serie «Suits» mitspielte. Tempi passati.

Prominente und wichtige Leute der Filmindustrie hätten Meghan und Harrys schwindende Beliebtheit schon längst erkannt. In Hollywood habe man sogar Angst, mit den Sussexes gesehen zu werden oder auch nur in Verbindung zu stehen.

«Jeder hat einen Film zu verkaufen und ein Broadway-Stück, welches man in London aufführen will», erklärt Autorin und Royal-Expertin Paula Froelich die verzwickte Situation der Royals in Hollywood gegenüber «News Nation». Froelich findet klare Worte: «Die grossen Powerplayer in Hollywood werden ihr Geschäft nicht für Harry und Meghan aufs Spiel setzen.»

