Sind an der TV-Endjahresparty «Die grosse Silvester Show» dabei: Host Francine Jordi und Sängerin Stefanie Heinzmann. SRF/BR/Sascha Baumann

Zum Jahresende zeigt SRF die «Die grosse Silvester Show» 2023. Francine Jordi co-moderiert die TV-Party mit «Bergdoktor» Hans Sigl. Stefanie Heizmann ist unter den Musik-Gästen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum Jahresende zeigt SRF «Die grosse Silvester Show». Mit den Hosts Francine Jordi und Hans Sigl («Der Bergdoktor»).

Unter den musikalischen Gästen sind nationale und internationale Acts. Darunter Stefanie Heinzmann und Vaya Con Dios («Puerto Rico») und die italienischen Senkrechtstarter The Kolors («Italodisco»). Mehr anzeigen

Zum Jahresende 2023 lässt das Schweizer Fernsehen eine XXL-Silvesterparty steigen. Die Moderation übernehmen Francine Jordi und «Bergdoktor» Hans Sigl.

Auf der Bühne stehen Künstler wie Stefanie Heinzmann, DJ Ötzi, Christina Stürmer, Melissa Naschenweng und Sarah Engels. Auch dabei sind die italienischen Chart-Stürmer The Kolors («Italodisco»).

Auch internationale Stars wie Right Said Fred, die Kultband OMD, Loona, Vaya Con Dios und die Hermes House Band performen ihre grössten Hits. Ebenfalls auf der Bühne sind The Baseballs mit Hüftschwung und Rock 'n' Roll.

Moderieren «Die grosse Silvestershow» 2023: Francine Jordi und Hans Sigl. SRF

Deutsche Komödiantin Mirja Bös auch am Start

Ausserdem gibt es schräge Gitarren-Comedy mit dem Trio Ole und jede Menge spannende Aussichten, wenn Comedienne Mirja Boes die persönlichen Jahreshoroskope 2024 für die Stars und das Publikum präsentiert.

«Die grosse Silvestershow» 2023 läuft am 31. Dezember um 20:05 Uhr auf SRF 1.

