Halsey erzählt in einem Podcast von einem dramatischen Erlebnis, das sie mit 20 hatte: Damals erlitt sie eine Fehlgeburt – während eines Konzerts. Heute ist die Sängerin Mutter eines Sohnes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit 20 Jahren hatte Halsey eine Fehlgeburt auf der Bühne.

In einer Folge des Podcasts «SHE MD» erinnert sich die Sängerin an den dramatischen Vorfall.

Nicht aufzutreten, sei damals – am Anfang ihrer Karriere – für sie nicht infrage gekommen.

Im Anschluss an das Konzert habe sie sich auf einem Parkplatz übergeben müssen, ihr sei die ganze Nacht schlecht gewesen. Mehr anzeigen

Heute könne sie sich mit den Bildern des Konzerts von damals kaum mehr auseinandersetzen, sie ertrage den Anblick nicht: «Es ist komisch, denn wenn ich es mir anschaue, sehe ich mich selbst ganz weiss und schwitzend, und meine Stimme ist anders», sagt Halsey (29).

Beim Konzert, von dem die US-amerikanische Sängerin spricht, war Halsey 20. Das Dramatische: Sie hatte während der Show eine Fehlgeburt.

Darüber spricht die heute 29-Jährige im «SHE MD»-Podcast von Mary Alice Haney and Dr. Thais Aliabadi. «Die Fehlgeburt begann kurz vor der Show», erinnert sich die Sängerin. Eine Absage des Auftritts sei jedoch nicht mehr möglich gewesen.

«Ich befand mich in einer wirklich schwierigen Lage, denn es war noch am Anfang meiner Karriere, und mit dem Konzert war viel verbunden», schildert Halsey. Viel stand auf dem Spiel: «Es gab einen Unternehmenspartner, es gab einen grösseren Medienpartner, aber was für mich noch wichtiger war, es gab Tausende von Kindern, die den ganzen Tag darauf gewartet haben, in diese Show zu kommen und mich zu sehen.»

«Mir war die ganze Nacht schlecht»

Also biss die «Without Me»-Interpretin auf die Zähne. Sie habe sich eine «Erwachsenenwindel» angezogen und sei auf die Bühne gegangen. Das Konzert war auf 45 Minuten angesetzt.

Im Anschluss an die Show habe sich Halsey «auf dem Parkplatz übergeben» müssen. Dann sei sie «in ein Hotel gegangen» und habe dort in der Badewanne gesessen: «Mir war die ganze Nacht schlecht. Ich wusste nicht, was ich mit dem ganzen Blut machen sollte. Verzeiht mir, dass ich es so bildlich beschreibe.»

Halsey fühlte sich erleichtert, aber auch verwirrt, schuldig und traurig

Neben den körperlichen Schmerzen, die sie durchstehen musste, erinnert sich Halsey in der Podcastfolge daran, dass sie sich mit «komplexen Gefühlen» konfrontiert gefühlt habe.

«Ich erinnere mich, dass ich mir dachte: ‹Ich bin 20 Jahre alt. Ich sollte in der Lage sein, ein Baby auszutragen›», so Halsey. Und eigentlich habe sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht schwanger sein wollen, sei zu beschäftigt mit ihrer Karriere gewesen.

Die Sängerin sagt: «Ich hatte also eine Menge Gefühle wie Erleichterung, aber auch Verwirrung, Schuldgefühle und Kummer.»

Wie «The Hollywood Reporter» schreibt, der sich auf einen «Vogue»-Artikel aus dem Jahr 2022 bezieht, habe Halsey vier Fehlgeburten erlitten, bis sie 24 war. Weiter heisst es, dass sich die Sängerin im Laufe der Jahre auch offen über ihre Erfahrungen mit Endometriose, Lupus, T-Zell-Lymphom und Unfruchtbarkeit geäussert haben soll.

Vor drei Jahren, im Juli 2021, brachte Halsey Sohn Ender Ridley zur Welt. Vom Vater des Kindes, Drehbuchautor Alev Aydin (41), hat sie sich im April 2023 offiziell getrennt.

