Tiktok-Star David Allen und seine Frau Jessica freuten sich auf die Geburt von Tochter Lily. Doch das Baby starb nach fünf Wochen. Allen trauert auf Instagram: «Ich habe alle Tränen geweint, die ich nur weinen kann.»

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Tiktok-Star David Allen und seine Frau Jessica trauern um ihre fünf Wochen alte Tochter Lily Grace, die im Schlaf verstarb.

David Allen hat auf Social Media seine Trauer ausgedrückt, jedoch die Todesursache des Babys nicht erwähnt.

Die Bestattung von Lily Grace findet am 6. August auf dem Blue-Bonnet-Memorial-House-Friedhof in Colleyville, Texas, statt. Mehr anzeigen

Der US-amerikanische Tiktok-Star David Allen und seine Frau Jessica trauern um ihren kleinen Schatz Lily Grace. Das Baby starb am 27. Juli im Schlaf, mit fünf Wochen.

David Allen hat sich jetzt auf Social Media zum Schicksalsschlag geäussert: «Ich habe alle Tränen geweint, die ich nur weinen kann. Es ist nicht einfach. Das wünsche ich niemandem. Ich weiss nicht einmal wirklich, was ich sagen soll. Ich habe eine Woche gewartet, um es zu erwähnen, weil ich keine Worte dafür gefunden habe.» Die Todesursache erwähnt er nicht.

In einem früheren Videopost hat Allen ebenfalls über Baby Lily gesprochen, damals sagte er: «Das Coolste, was ich je getan habe, war mein Baby Lily in dieser Welt willkommen zu heissen, zusammen mit meiner Frau Jessica.»

Der Texaner arbeitet als Video-Creator und Gelegenheitsfotograf. Auf Tiktok folgen ihm zehn Millionen Follower*innen, auf Instagram 1,2 Millionen.

Drohnen-Clips machten ihn berühmt

Ein Social-Media-Star wurde Allen mit Videoclips, bei denen er mit der Hüfte wackelnd Drohnen fliegen lässt, schreibt «Bild.de». Durch seine Internet-Bekanntheit konnte Allen «viel reisen, viele coole Leute treffen, auch Prominente», schwärmt der 35-Jährige.

David Allen: «Geht und drückt eure Kleinen für mich»

Auf dem Blue-Bonnet-Memorial-House-Friedhof in Colleyville, im US-Bundesstaat Texas, findet heute, Dienstag, die Trauerfeier für Baby Lily statt. David Allen hat eine Botschaft an seine Follower*innen: «Ihr könnt Blumen oder Karten schicken. Oder geht und drückt eure Kleinen für mich.»

Mehr Videos aus dem Ressort