Das in New York lebende Model Ronja Furrer ist bereit für eine Rückkehr in die Schweiz. Bild: IMAGO/Panthermedia

Das Schweizer Topmodel Ronja Furrer lebt seit mehr als einem Jahrzehnt in New York. Nun hat die 32-Jährige in einem Interview offenbart, dass sie sich vorstellen könnte, dereinst mit ihrem Mann in die Schweiz zu ziehen.

SDA/bb Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ende Sommer 2023 heiratete das Schweizer Model Ronja Furrer den US-Designer Jack Becht.

Furrer wurde durch den Wettbewerb Elite Model Look Schweiz im Alter von 14 Jahren bekannt. Nach dem Abschluss der Schule zog sie nach New York, wo die 32-Jährige bis heute lebt.

Das müsse jedoch nicht immer so bleiben, sagt Furrer. Sie könne sich gut vorstellen, dereinst wieder in die Schweiz zu ziehen. Mehr anzeigen

Das in New York lebende Schweizer Topmodel Ronja Furrer kann sich vorstellen, dereinst wieder einmal in ihrem Heimatland zu wohnen.

«Ich kann mir gut vorstellen, dass wir zurückkommen, wenn Familie ein Thema wird», erklärt Furrer gegenüber «Glückspost». Ihr Mann, der Creative Director Jack Becht, liebe die Schweiz, sagte die gebürtige Solothurnerin.

«Jack würde morgen nach Solothurn ziehen, wenn er könnte», so die 32-Jährige weiter. Geheiratet hatten Becht und Furrer im Sommer 2023 im italienischen Perugia.

Jack Bechts Sohn verhindert Rückkehr in die Schweiz

Aktuell gibt es jedoch zwei Hindernisse, die eine sofortige Rückkehr in die Schweiz noch verunmöglichen: Jack Becht hat erst einen neuen Job in New York angetreten, zudem lebt auch sein zehnjähriger Sohn August dort.

«Durch ihn erkenne ich, wie verwöhnt und privilegiert ich bin, dass ich in der Schweiz aufwachsen durfte und immer im Wald spielen konnte», so Furrer über den Sohn ihres Mannes.

Und weiter: «Kinder, sprich eine Familie in New York zu haben, ist nicht das Gleiche.»

Bekannt wurde Furrer durch den Elite Model Look Schweiz

Ronja Furrer wurde durch den Wettbewerb Elite Model Look Schweiz im Alter von 14 Jahren bekannt. Danach zog sie nach Paris, wo sie Aufträge für die Modezeitschriften Elle oder Vogue erhielt.

Die junge Frau aus Lüterkofen SO wurde damals ins kalte Wasser geworfen, denn sie war in den Metropolen auf sich alleine gestellt. Nach dem Abschluss der Schule zog Furrer nach New York, wo sie bis heute überwiegend lebt.

Aktuell steckt die 32-Jährige ihre Energie daher in das Model-Management und ist zudem weiterhin als Model tätig. Das soll aber nicht ewig so blieben.

«Ich will mein ganzes Privatleben so aufbauen, dass, wenn wir irgendwann entscheiden, eine Familie zu gründen, ich nicht mehr vom Modeln abhängig bin», sagt Furrer in der «Glückspost».

Mehr aus dem Ressort Entertainment