«Ich finde es toll in einer Gegend zu leben, wo nie jemand vorbeikommt»: Barbara Schöneberger. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Was ihr Privatleben angeht, hält sich Barbara Schöneberger meist bedeckt. Jetzt macht die deutsche TV-Moderatorin in ihrem Podcast eine Ausnahme und spricht über das Leben auf ihrem Bauernhof in Schweden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Barbara Schöneberger gehört seit Jahren in Deutschland zu den beliebtesten TV-Moderatorinnen.

Gemeinsame Auftritte mit ihrem Mann Maximilian von Schierstädt dagegen sind eine Ausnahme. Nur selten spricht die Entertainerin zudem über die zwei gemeinsamen Kinder.

In der neusten Ausgabe ihres Podcasts «Frühstück bei Barbara» macht die 50-Jährige wieder einmal eine Ausnahme und verrät, dass sie dereinst nach Schweden auswandern möchte. Mehr anzeigen

Gemeinsame Auftritte von Barbara Schöneberger mit ihrem Mann Maximilian von Schierstädt gibt es kaum. Viel lieber redet die 50-jährige TV-Moderatorin in ihren Shows über das Privatleben anderer prominenter Menschen.

Sehr selten lässt die zweifache Mutter zudem einen Einblick in ihr Familienleben zu. Nun hat sie es aber wieder einmal getan.

In der neuesten Folge ihres Podcasts «Frühstück bei Barbara» spricht die deutsche Entertainerin mit «Bares für Rares»-Moderator Horst Lichter über ihren Rückzugsort in Schweden.

Barbara Schönberger produziert Kartoffeln und Apfelsaft

Seit fast zwei Jahren besitzt Barbara Schöneberger im skandinavischen Land einen kleinen Bauernhof. Da trifft es sich gut, dass auch Horst Lichter Besitzer eines solchen ist.

Auf Lichters Hof im Schwarzwald wachsen Obst- und Nussbäume. Demnächst möchte der 63-Jährige zudem einen Gemüsegarten anlegen und unter anderem Kartoffeln anpflanzen.

Bäuerin Schöneberger ist da bereits ein bisschen weiter. Sie produziert bereits eigene Kartoffeln und hat in diesem Jahr zudem 250 Liter Apfelsaft gepresst.

Barbara Schöneberger: «Ich will aufs Land ziehen»

Später erzählt Barbara Schöneberger, wie sie regelmässig mit einem Auto voller Kissenbezügen, Salatschüsseln oder anderen Haushaltsgeräten nach Schweden reise, um Tage später mit «20 Kilo Kartoffeln, Möhren, Rote Bete und einem Strauss mit Dahlien im Kofferraum» wieder zurückfahre.

Auf die Frage von Horst Lichter, ob sie plane, irgendwann fix in Schweden zu leben, sagt Schöneberger: «Ja, ich will einfach aufs Land ziehen.»

Und weiter: «Ich finde es toll in einer Gegend zu leben, wo nie jemand vorbeikommt. Wenn doch einmal ein Auto vorbeifährt, winkt man sich gegenseitig und freut sich wahnsinnig.»

Schöneberger verspürt auf dem Land weniger sozialen Stress

Zudem verspüre sie auf dem Land weniger sozialen Stress, sagt die TV-Moderatorin – sprich: keine Schlangen vor der Supermarkt-Kasse, keine mühsame Suche nach einem Parkplatz und keine Staus auf den Strassen.

Barbara Schöneberger ist seit 2009 mit Maximilian von Schierstädt verheiratet. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern in Berlin. Den Wunsch, ein Grundstück in Schweden zu besitzen, und dereinst dort zu leben, hat sie schon vor längerem geäussert.

In einem Interview mit «t-online» sagte sie vor drei Jahren: «Ich wünsche meinen Kindern, irgendwo in Schweden zu leben, wo sie Seewasser trinken und auf dem eigenen Acker Gemüse anbauen.»

Und weiter: «Eine schöne Vorstellung, aber das kann man natürlich nicht immer in die Tat umsetzen. Ich plane auf lange Sicht eher auf dem Land zu wohnen als in der Stadt.»

2023 bestätigte das Management von Barbara Schöneberger, dass sich die TV-Moderatorin ihren Traum vom Landleben in Schweden erfüllt habe.

