Julian Zietlow geht es nach der Trennung von seiner Freundin offenbar nicht wirklich gut. Auf Instagram entschuldigt sich der 39-jährige Influencer bei seiner Ex-Frau, mit der er zwei Töchter hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Julian Zietlow teilt auf Instagram einen emotionalen Beitrag, in dem er sich unter anderem bei seiner Ex-Frau entschuldigt.

«Sorry an alle Menschen, denen ich in meinem Leben wehgetan habe», schreibt der 39-Jährige.

In den vergangenen Monaten hat der deutsche Influencer, der seit Längerem in Thailand lebt, mit seinen Selbstfindungstrips immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Mehr anzeigen

Julian Zietlow teilt auf Instagram ein Post, in dem er sich entschuldigt: «Sorry an alle Menschen, denen ich in meinem Leben wehgetan habe … ganz besonders Alina & Kamil», schreibt der 39-Jährige.

Alina Schulte im Hoff ist Mutter seiner Töchter Lilly und Liv. Bereits im September hatte ihr Zietlow dafür gedankt, dass sie ihm «die zwei wundervollsten Wesen dieser Welt geschenkt» hat.

Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow waren fast 20 Jahre lang ein Paar. Danach datete Zietlow die Fitness-Influencerin Kate Kolosovskaia, die einen Sohn mit in die Beziehung brachte. An dessen Vater Kamil richtet sich die Entschuldigung ebenfalls.

Weshalb entschuldigt sich der Influencer gerade jetzt?

In den vergangenen Monaten sorgte der deutsche Influencer, der seit Längerem in Thailand lebt, immer wieder für negative Schlagzeilen.

Im Oktober zeigte er sich zudem in einem Instagram-Post fast hüllenlos, derweil er auf einer Bank auf der Rigi meditiert und sich eine unbekannte Substanz durch die Nase hochzieht.

Manch ein*e Follower*in fragt sich nun, ob dieser Selbstfindungstrip schuld daran ist, dass sich Zietlow und Kolosovskaia getrennt haben. Oder weshalb entschuldigt sich der Influencer gerade jetzt?

Hat der Sinneswandel vielleicht mit der vermeintlich schlechten Verfassung von Julian Zietlow zu tun?

«Geht es nur mir so oder sieht Julian extrem schlecht aus?»

Zumindest scheint dies verschiedenen Fans aufgefallen zu sein. «Geht es nur mir so oder sieht Julian extrem schlecht aus? Also ich meine das völlig ernsthaft. Gesund wirkt er auf mich nicht», kommentiert ein Follower den Post und löst damit eine Diskussion aus.

Eine Followerin schreibt: «Spiritualität sollte keine Flucht vor dem Leben sein, lieber Julian. Es hilft nicht, sich am Strand tanzend wohlzufühlen, wenn man dann im Alltag nicht bestehen kann.»

«Er hat sehr abgenommen. Das Gesicht ist total eingefallen», bemerkt eine andere Userin. Ein Follower notiert: «Er wirkt um einige Jahre gealtert. Irgendwas scheint ihm nicht gutzutun.»

