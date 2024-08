Influencer motzt über Stau an Insta-Hotspot

«Piss Eibsee, scheiss drauf!»: Influencer regt sich über Instagram-Hotspot auf Ex-«Berlin – Tag & Nacht»-Star Matthias Höhn wollte zusammen mit seiner Frau am Wochenende den Eibsee besuchen. Doch dem Paar wird es im Stau zu blöd – die beiden kehren wieder um. Auf Instagram regt sich der Influencer auf. 28.08.2024

vab Vanessa Büchel

Der Eibsee im Süden von Bayern hat mit Overtourism zu kämpfen.

Schauspieler Matthias Höhn wollte den überrannten Ausflugssee zusammen mit seiner Frau besuchen.

In einem Instagram-Video regt er sich über die vielen Autos auf, kehrt im Stau wieder um.

«Seit 35 Minuten stehen wir jetzt und sind nicht mal im Ansatz da. Piss Eibsee, scheiss drauf!», sagt der ehemalige «Berlin – Tag & Nacht»-Darsteller im Video. Mehr anzeigen

Die Gemeinde Grainau ganz im Süden von Bayern zählt etwa 1200 Parkplätze. Doch zum Instagram-Hotspot Eibsee pilgern täglich bis zu 9000 Autos. Der eigentliche Ansturm ist noch grösser, denn hinzu kommen weitere Besucher, die per Bahn und Bus anreisen.

Der Frust bei den Einheimischen ist mittlerweile dementsprechend gross. Nun versucht der Luftkurort mit strengen Massnahmen gegen den enormen Besucherandrang vorzugehen: Grainau will eine Barriere errichten lassen, um die Massen an Tagesausflüglern steuern zu können.

Teil des Stroms an Tagesausflüglern war am vergangenen Wochenende auch ein deutsches Influencer-Paar. Schauspieler Matthias Höhn wollte zusammen mit seiner Frau Lejla dem Eibsee einen Besuch abstatten und das klare Wasser mit eigenen Augen sehen.

Doch anstatt den perfekten Instagram-Fotos lud der Ex-«Berlin – Tag & Nacht»-Star im Nachgang an den Ausflug ein Video hoch, in er seinem Ärger Luft macht: «Seit 35 Minuten stehen wir jetzt und sind nicht mal im Ansatz da. Piss Eibsee, scheiss drauf!», ruft er aufgebracht in die Kamera. Er warnt seine Follower*innen: «Fahrt nicht zum Eibsee am Wochenende.»

Weil es dem Paar zu blöd wird, im Stau zu stehen und abzuwarten, bis es das Ende der Kolonne erreicht hat, kehrt es schliesslich wieder um. Am Ende des Clips sieht man anhand eines Zeitraffers, wie viele Autos sich wirklich stauen. «Komplett überfüllt», kommentiert Höhn. Und unter dem Video schreibt er: «Keine Chance dahin zu kommen!»

«Weil Insta-Kasper wie ihr dauernd Werbung macht»

Der Influencer regt sich darüber auf, dass man auf TikTok immer nur zeigen würde, «wie schön das Wasser ist, aber den Weg dahin zeigt keiner». In seinem Video meint er zu seiner Community, dass wer den Eibsee sehen möchte, wohl unter der Woche um sieben Uhr morgens dahin müsse.

Unter Höhns Video zum gescheiterten Ausflug an den Eibsee häufen sich die Kommentare. «Wenn Touristen sich über Touristen beschweren. Made my day», meint ein Paar. Andere befinden: «Ihr steht nicht im Stau, ihr seid der Stau» oder «Weil Insta-Kasper wie ihr dauernd Werbung macht.»

Weil der Ansturm auf den Ausflugsee an der Zugspitze in Südbayern mittlerweile ein zu grosses Ausmass erreicht hat, engagierte man zwischenzeitlich gar einen Sicherheitsdienst. Die Mitarbeiter*innen wurden von den Autofahrer*innen immer wieder angepöbelt, eine andere Massnahme muss nun also her.

Ob die Barriere wirklich kommt, darüber muss schliesslich der Freistaat Bayern entscheiden.

