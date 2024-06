Ist die Ehe von Melania und Donald Trump rein geschäftlich?

Melania Trump ist derzeit immer seltener an der Seite ihres Ehemannes zu sehen. Sie scheint ihn auch in seinem aktuellen Wahlkampf nicht mehr zu unterstützen. imago/UPI Photo

Melania Trump soll nur für Donalds Ruf an seiner Seite sein, das behauptet zumindest die Autorin vom Buch «Melania and Me». Bestätigt das Verhalten des ehemaligen First Lady diese Vermutung?

Melania Trump (54) die Frau an der Seite des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (78) ist erneut ins Zentrum öffentlicher Diskussionen gerückt.

Eine ehemalige enge Vertraute hat nun Behauptungen aufgestellt, dass ihre Ehe weniger von Liebe geprägt sei, sondern vielmehr von geschäftlichen Interessen. Stephanie Winston Wolkoff, eine ehemalige Beraterin von Melania Trump, veröffentlichte kürzlich ein Video auf der Social-Media-Plattform X. Dieses Video gewährt Einblicke in die scheinbar perfekte Welt der Trumps.

Das Video zeigt Donald Trump, wie er sich in seiner TV-Show «The Apprentice» als liebevoller Familienvater und Ehemann präsentiert. An seiner Seite spielt Melania die Rolle der warmherzigen Mutter und Ehefrau, während sie ihren neugeborenen Sohn Barron, der heute 18 Jahre alt ist, im Arm hält.

«Brauchte eine Frau, die Mutter und Ehefrau spielte»

Wolkoff behauptet nun, dass diese Darstellung Teil einer sorgfältig geplanten Strategie war. Sie sagt: «Millionen Amerikaner sahen ‹The Apprentice›. Donald war ein bekannter Name. Er brauchte eine Frau, die gut aussah und die Rolle der Mutter und Ehefrau spielte, um seinen Stern aufsteigen zu lassen. Melania zu heiraten und sie zum ‹Vogue›-Cover-Model zu machen, legitimierte sie beide.»

Seit ihrer Hochzeit vor 25 Jahren sind Melania und Donald Trump ein bekanntes Paar in der Öffentlichkeit. Ihr gemeinsamer Sohn Barron kam 2006 zur Welt und schien das Familienglück zu vervollständigen. Trotzdem gibt es immer wieder Zweifel an der Authentizität ihrer Beziehung. In den letzten acht Jahren hat sich Melania zunehmend aus dem Rampenlicht zurückgezogen.

Kein Auftritt bei Schweigegeld-Prozess

Während ihres ersten Präsidentschaftswahlkampfs unterstützte sie ihren Mann noch aktiv. Heute hält sie sich weitgehend im Hintergrund, selbst als Donald Trump erneut in den USA kandidiert. Besonders auffällig war Melanias Abwesenheit während des Schweigegeld-Prozesses in New York, in dem es um die Pornodarstellerin Stormy Daniels (45) ging. Laut Trump soll seine Familie mehr unter dem Urteil leiden als er selbst.

Erst kürzlich wurde Melania nach langer Zeit wieder öffentlich gesichtet. Ex-Beraterin Wolkoff ist der Meinung, dass die Beziehung zwischen dem ehemaligen Präsidenten und der Ex-First-Lady vor allem eine geschäftliche Angelegenheit sei. Ihrer Ansicht nach habe das Image des erfolgreichen Geschäftsmannes mit seiner Supermodel-Frau an seiner Seite den Weg für die Trumps ins Weisse Haus geebnet.

