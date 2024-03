Melania Trump auf dem Weg zur Stimmangabe in Palm Beach, Florida. Quelle: Keystone/AP

Die ehemalige First Lady der USA, Melania Trump, ist nach längerer Zeit wieder einmal öffentlich aufgetreten. Und sie deutete an, dass sie bald wieder eine grössere Rolle im Wahlkampf ihres Mannes spielen werde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im US-Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump glänzte seine Frau Melania bisher durch Abwesenheit.

Nun deuten Aussagen der ehemaligen First Lady darauf hin, dass sie ihren Mann künftig wieder sichtbarer unterstützen wird.

Bei der Stimmabgabe im Bundesstaat Florida fiel die entsprechende Aussage. Mehr anzeigen

«Bleiben Sie gespannt», sagte Melania Trump auf die Frage eines Reporters, ob sie in den Wahlkampf zurückkehren werde. Die ehemalige First Lady der USA absolvierte einen ihrer seltenen öffentlichen Auftritte bei der Stimmabgabe zu den Vorwahlen im Bundesstaat Florida. Dies berichtet der Fernsehsender CNN.

Melania Trump beteiligte sich seit dem Auftakt zur Wiederwahl-Kampagne ihres Mannes im November 2022 nicht mehr an dessen politischer Arbeit. Sie blieb sogar der Wahlparty fern, die ihr Mann nach seinem Wahlerfolg am Super Tuesday in seinem Resort Mar-a-Lago veranstaltet hatte.

Auch vermied sie es, an einen der zahlreichen Gerichtstermine ihres Mannes aufzutauchen.

Sie komme ziemlich bald zurück

Das Fehlen von Melania Trump blieb natürlich nicht unkommentiert. Als Donald Trump im vergangenen Jahr gefragt wurde, ob seine Frau bald wieder auf Wahlkampftour mit ihm gehen werde, sagte er, dass sie dies ziemlich bald tun werde.

«Sie ist eine private Person, eine grossartige Person, eine sehr selbstbewusste Person, und sie liebt unser Land sehr», sagte Trump im September in der NBC-Sendung «Meet the Press». «Und ehrlich gesagt, möchte ich sie davon fernhalten. Es ist so böse und so gemein.»

Der Familie nahestehende Quellen sagten, dass Melanias Hauptaugenmerk derzeit auf Sohn Barron liege. Dieser schliesse im Frühjahr die Highschool in Florida ab.

Seitdem die Trumps Washington im Januar 2021 verlassen haben, mied die ehemalige First Lady das Licht der Öffentlichkeit. Einen der wenigen Auftritte absolvierte sie im vergangenen Dezember bei einer Einbürgerungszeremonie im Nationalarchiv in Washington. In dieser Rede habe Melania Trump in untypisch persönlichen Worten über ihre schwierige Erfahrung, US-Bürgerin zu werden, gesprochen. Das ehemalige Model ist gebürtige Slowenin.