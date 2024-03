Donald Trump muss ohne Melania feiern

Am 15. November 2022 hatten Donald und Melania Trump ihren letzten gemeinsamen Auftritt an einer Wahlveranstaltung. (AP Photo/Andrew Harnik) KEYSTONE

Donald Trump hat am Super Tuesday abgeräumt. Bei der anschliessenden Feier in seinem Mar-a-Lago-Golfclub liess er sich bejubeln. Seine Ehefrau war unter seinen Bewunder*innen aber nicht zu finden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump feierte seinen Sieg am Super Tuesday mit einer Veranstaltung in seinem privaten Mar-a-Lago-Golfclub in Florida.

Melania Trump war dabei nicht an seiner Seite anzutreffen.

Die ehemalige First Lady tritt an praktisch keiner Wahl-Veranstaltung auf.

Donald Trump erklärt das damit, dass sie eine «sehr private Person» sei. Mehr anzeigen

«Sie nennen es nicht ohne Grund Super Tuesday», witzelte Donald Trump, als er am Dienstagabend Ortszeit in seinem Mar-a-Lago-Club in Florida am Rednerpult stand.

In seiner Siegesrede, nachdem er seine Konkurrentin Nikki Haley bei den Vorwahlen der Republikaner in 15 US-Bundesstaaten hinter sich gelassen hat, dankte er dabei auch seiner Familie, wie etwa die «Palm Beach Post» berichtet. Bejubelt wurde er dabei unter anderem von seinen Söhnen Donald Jr. und Eric, deren Partnerinnen und seiner Tochter Tiffany.

Eine fehlte dabei an der Siegesparty: Trumps Ehefrau Melania. Das Ex-Model kam auch in der Rede des Präsidentschaftskandidaten nicht direkt vor. Wo sie an dem Abend war, ist nicht bekannt. Auf Nachfragen von US-Medien gab es bislang keine Antwort.

Eisiger Auftritt an Beerdigung

Für eine ehemalige und vielleicht zukünftige First Lady ist Melania auffallend wenig an der Seite ihres Mannes. Dass sie in den letzten Monaten an keiner Wahlveranstaltung anzutreffen war, wurde bislang damit erklärt, dass sie ihre todkranke Mutter pflegte.

Im Januar ist Amalija Knavss dann verstorben. An der Beerdigung sah das Verhältnis zwischen Donald und Melania Trump eher eisig aus. Kameraleute fingen etwa ein, dass die beiden nicht einmal in derselben Limousine fahren wollten.

Trump selbst erklärt die Abwesenheit seiner Frau damit, dass sie eine «sehr private Person» sei, wie er etwa im Februar bei einem Interview mit «Fox News» festhielt. «Andere First Ladies werden wütend, wenn ihr Ehemann sie nicht vorstellt», so Trump. «Aber wenn ich Melania niemandem vorstelle, ist sie glücklich. Sie ist einfach eine andere Art Person.»

Trump versprach allerdings auch, dass man sie während des kommenden Wahlkampfs gegen Demokrat Joe Biden «ziemlich viel» sehen werde: «Sie wird oft draussen unterwegs sein. Nicht weil sie es mag, aber sie mag die Resultate. Sie will dieses Land siegen sehen. Sie liebt dieses Land.»

Ob sich diese Ansage bewahrheitet, wird sich zeigen. Das letzte Mal sah man Melania Trump an der Seite des ehemaligen US-Präsidenten bei einer «Trumpettes»-Gala in Mar-a-Lago im Februar. Auf Auftritte an einem politischen Event – oder gar bei einer von Trumps Gerichtsverhandlungen – hat sie aber seit November 2022 verzichtet. Damals stand sie ihm bei der Bekanntgabe seiner zweiten Kandidatur zur Seite.