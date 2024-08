Jacht von Steve Jobs' Witwe rammt 125-Millionen-Schiff

Milliardär ist sauer: Jacht von Steve Jobs kollidiert mit seinem 125-Millionen-Schiff Die ehemalige Jacht von Steve Jobs rammte vor der Küste Neapels eine Jacht von mexikanischem Milliardär Ricardo Salinas Pliego. Der Schaden ist laut Augenzeugen überschaubar. 09.08.2024

Die ehemalige Jacht von Steve Jobs hat vor der Küste Neapels eine Jacht des mexikanischen Milliardärs Ricardo Salinas Pliego gerammt. Der Schaden ist laut Augenzeugen überschaubar.

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Jacht ist mit einer anderen Jacht kollidiert.

Die «Venus», die den Mini-Crash verursachte, gehörte einst dem verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs.

Die «Venus» rammte die «Lady Moura», die dem mexikanischen Milliardär Ricardo Salinas Pliego gehört. Mehr anzeigen

Im Juli kam es vor der Küste Neapels zu einer Kollision zweier Jachten. Die einstige Jacht «Venus» des 2011 verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs rammte die «Lady Moura» des mexikanischen Milliardärs Ricardo Salinas Pliego.

Die «Lady Moura» hat einen Wert von 125 Millionen Dollar. Die ehemalige Jacht von Steve Jobs gehört mittlerweile dessen Witwe. Ihr Wert wird auf bis zu 140 Millionen Dollar geschätzt.

Auf Instagram macht Milliardär Ricardo Salinas Pliego seinen Standpunkt klar: «Ich wüsste gern, was der Kapitän und die Crew gemacht haben, dass sie eine Jacht von der Grösse wie meiner vor sich nicht gesehen haben.» Am Schluss seines Posts fügt der Milliardär an, dass seine Follower*innen jetzt Apple-Produkte kaufen sollen.

Es sei zwar nur zu einem Kratzer gekommen, der werde aber einiges kosten, da er gross sei. Laut der «Mallorca Zeitung» berichten Augenzeugen, dass beide Jachten vor Anker lagen. Die Kollision sei wegen eines starken Windstosses geschehen – beide Jachten wurden gegeneinander gedrückt.

Mehr Videos aus dem Ressort