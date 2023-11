Giovanni und Jana Ina Zarrella sind seit 2005 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Georg Wendt/picture-alliance/Cover Images

Jana Ina Zarrella und ihr Mann Giovanni sind Eltern zweier Kinder. In ihrem Podcast verrät die Sängerin und Moderatorin nun den Grund, warum sie nicht noch ein drittes Mal Nachwuchs möchte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella haben zwei gemeinsame Kinder.

Das Paar ist fester Teil der deutschen Musik- und TV-Branche.

In einem Podcast erzählt Jana Ina Zarrella nun, wie traumatisch die Frühgeburt ihrer Tochter für sie war – und sie sich aus diesem Grund kein drittes Kind vorstellen kann. Mehr anzeigen

Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella hätten ihre Familie eventuell noch vergrössert. Doch in ihrem Podcast «#OMG – mit Jana Ina» erzählt die Sängerin und Moderatorin nun, dass es einen Grund dafür gibt, dass für sie und ihren Mann nach zwei Kindern nicht noch weiterer Nachwuchs infrage kommt.

Bereits seit rund 19 Jahren sind die Sängerin und der Moderator verheiratet. Sie haben einen Sohn namens Gabriel Bruno und eine Tochter, die zwei Monate zu früh auf die Welt kam.

Ein Erlebnis, das Jana Ina Zarrella nachhaltig beeinflusst hat und auch heute noch beschäftigt. Das erzählt sie in ihrem Podcast, als sie sich mit Laura Krasek unterhält. Deren Kind war ebenfalls ein Frühchen.

Zarrellas schönster Tag war «mit Tränen verbunden»

Bereits am 17. November 2019, am Weltfrühgeborenentag, beschrieb Zarrella in einem Instagram-Beitrag ihre Gefühle. Direkt nach der Geburt wurde ihr Baby auf die Intensivstation verlegt. Ihre Tochter musste drei Wochen im Spital bleiben.

«Mir wurde einiges weggenommen – ich habe mein Baby nach der Geburt nicht gehalten, sie durfte bei mir nicht bleiben und ich habe in den ersten Tagen sehr viel geweint», so Jana Ina auf Instagram. Der schönste Tag ihres Lebens sei mit Tränen verbunden.

Über das, was geschehen ist, konnte Jana Ina Zarrella erst zwei Jahre später sprechen. Auch heute fällt es ihr noch schwer, das erlebte Trauma in Worten zu beschreiben.

Sie habe sich immer gefragt, was sie falsch gemacht habe und sich selbst die Schuld gegeben. Ihr Sohn kam ebenfalls zu früh auf die Welt. Das alles habe die Familienplanung mit ihrem Mann Giovanni nachhaltig beeinflusst.

Den Namen ihrer Tochter verraten die beiden nicht. Doch beiden Kindern gehe es gut und Frühchen seien so viel stärker, als man denken würde. Ihr Töchterchen sei der beste Beweis dafür.

