Jesse Jane stirbt mit 43 Jahren

Porno-Darstellerin Jesse Jane posiert an einem Event in Las Vegas. imago/ZUMA Press

Die Porno-Darstellerin Jesse Jane ist tot – sie wurde 43 Jahre alt. Auch ihr Freund ist leblos aufgefunden worden. Die Polizei untersucht momentan die Umstände und schliesst eine Drogenüberdosis nicht aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Pornofilm-Darstellerin Jesse Jane wurde am Mittwoch, 24. Januar, tot in ihrer Wohnung gefunden.

Auch ihr Freund ist dort leblos entdeckt worden, die Polizei ermittelt derzeit.

Ob das Paar an einer Drogenüberdosis gestorben ist, schliessen die Behörden momentan nicht aus. Mehr anzeigen

In den USA war sie eine der bekanntesten Porno-Darstellerinnen überhaupt. Nun wurde Jesse Jane im Alter von 43 Jahren tot in ihrer Wohnung in Moore, im US-Bundesstaat Oklahoma, aufgefunden.

Ihr Freund sei dabei ebenfalls leblos gefunden worden. Das berichtet das US-Portal «TMZ».

Die Polizei vermutet eine Drogenüberdosis, hat ihre Ermittlungen derzeit allerdings noch nicht definitiv abgeschlossen.

Jesse Jane, die bürgerlich Cindy Taylor hiess, arbeitete früh in ihrem Leben schon als Model und war als Statistin im «Baywatch»-Film engagiert worden.

Später zierte sie die Cover von verschiedenen Magazinen wie «Hustler», «Front» oder auch «AVN», weiter war sie als Sex-Redaktorin beim Magazin «Rock Confidential» tätig.

Danach spielte sie selbst in pornografischen Filmen mit und wurde gar in die Hall of Fame erotischer Werke aufgenommen. Jesse Jane hinterlässt einen Sohn.

