Mit dem Wissensformat «Checker Tobi» schuf der Journalist und Regisseur Johannes Honsell einen der erfolgreichsten deutschen Kinderfilme. Nun ist der 45-Jährige überraschend gestorben.

Johannes Honsell war Miterfinder und Autor von «Checker Tobi», einem Abenteurer, der Kindern dokumentarisch die Welt erklärte.

Der 45-Jährige besuchte im Oktober noch das Zürich Film Festival.

Johannes Honsell ist tot. Der Erfinder des Kinderwissensformats «Checker Tobi» sei am 27. Dezember seiner Krebserkrankung erlegen, das bestätigen seine Angehörigen gegenüber dem «Spiegel». Die deutsche Nachrichtenwebseite widmete ihm einen langen Nachruf unter dem Titel «Der Unvollendete».

Der 45-Jährige Journalist, Regisseur, Autor starb in München. Er hinterlässt seine Ehefrau und einen gemeinsamen Sohn.

Honsell feierte mit «Checker Tobi» einen grossen Erfolg. Im Oktober 2023 erschien der dokumentarische Abenteuerfilm «Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen». Der Regisseur drehte zudem auch Dokus für Erwachsene, in seinem letzten Projekt fokussierte er sich allerdings auf die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft. Im Film spielten unter anderem Moderator Tobias Krell – als Titelfigur – mit oder auch Klaas Heufer-Umlauf.

Einer der erfolgreichsten Kinderfilme

Beim Abenteuer sucht Tobi eine Schatzkiste, zu der Kindheitsfreundin Marina (Marina M. Blanke) den Schlüssel besitzt. Er reist daraufhin also von Vietnam bis zum Regenwald im Amazonas. Der «Spiegel» nennt das Werk den «momentan erfolgreichsten deutschsprachigen Kinderfilm».

Geboren wurde Honsell in Rosenheim, aufgewachsen ist er in Salzburg. Er studierte Geschichte und Politik, auch besuchte er die Deutsche Journalistenschule in München. Sogar eine Nomination für den Grimme-Preis erhielt er, dies für die Sendung «Checker Tobi – Der Leben- und Sterben-Check». Er schrieb dabei das Buch und führte Regie.

