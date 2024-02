«Kann mir nicht vorstellen, für immer auf Mallorca zu bleiben»

«Was mache ich da?»– Auswanderer wieder zurück in der Schweiz Der Luzerner Otmar Gemperli träumt von einem Restaurant auf Mallorca. Kaum wird der Traum Wirklichkeit, schlittert der 50-Jährige in eine Krise. SRF begleitet den Auswanderer in der Doku-Serie «Auf und davon». 29.01.2024

Otmar Gemperli übernimmt mit seinem Partner ein Restaurant auf Mallorca, fällt kurz darauf jedoch in ein Loch. Eine Auszeit in der Schweiz hat ihm gutgetan, doch ausreichend Energie tanken konnte er nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SRF-Sendung «Auf und davon» begleitet Otmar Gemperli aus Luzern und seinen Partner. Das Paar übernimmt ein Restaurant auf Mallorca.

Kurz nach der Eröffnung geht es Gemperli nicht gut und die beiden entscheiden, dass er eine Auszeit in der Schweiz nehmen soll.

Zurück in der Heimat fangen ihn seine Geschwister auf.

Die Auszeit hat ihm gutgetan, aber Gemperli konnte nicht genügend Energie tanken.

Er kann sich nicht vorstellen, für immer auf Mallorca zu bleiben, kehrt nach der Auszeit aber wieder auf die spanische Insel zurück. Mehr anzeigen

Er hat lange davon geträumt, auf Mallorca ein Restaurant zu eröffnen. Doch als Otmar Gemperlis Wunsch endlich wahr wird und der Luzerner zusammen mit seinem Partner Gabor Balogh das Brisas del Mar in Cala Rajada übernimmt, wird ihm alles zu viel. Der Auswanderer beschliesst, die Notbremse zu ziehen und eine Auszeit zu nehmen. Die SRF-Sendung «Auf und davon» begleitet das Paar auf ihrer Reise.

«Es wurde mir einfach alles zu viel mit der Geschäftsübergabe, die vor allem nicht ganz so lief, wie geplant. Alles ist schiefgelaufen», sagt Gemperli zu blue News. Bei seiner Familie in der Schweiz zu sein, habe ihm durch die schwere Zeit geholfen.

Obwohl Gemperli in der TV-Sendung «Auf und davon» sagt, er habe sich erholen können und fühle sich wieder stark genug, betont der Luzerner im Gespräch mit blue News, dass er während seiner Auszeit zwar neue Energie tanken konnte, aber nicht genug.

Sich eine Auszeit zu gönnen, sei in den Augen des 50-jährigen Gastronomen das absolut Richtige gewesen. «Ich habe es überhaupt nicht bereut, Mallorca für eine längere Zeit wieder zu verlassen. Ich hätte es früher merken und auf mein Herz hören sollen», meint Gemperli.

Gemperlis Geschwister waren immer für ihn da

Während Gemperli sich in der Schweiz erholte, kümmerte sich Gabor Balogh mit den Mitarbeiter*innen weiter um das Restaurant auf Mallorca. Balogh vermisse Gemperli sehr, wie der 30-Jährige in der «Auf und davon»-Folge gesteht. Und weiter sagt er: «Wir sind acht Jahre zusammen und waren bislang noch nie getrennt.»

Auch umgekehrt war es für den Luzerner nicht einfach, von seinem Partner, den er damals über eine Internetplattform kennengelernt hat, getrennt zu sein. «Gabor stand immer an meiner Seite und unterstützte mich während der ganzen Zeit mit Rat und Tat», so Gemperli rückblickend.

Otmar Gemperli macht seinen Traum wahr und eröffnet ein Restaurant auf Mallorca. Doch dann schlittert er in eine Krise. SRF begleitet den Auswanderer in der Doku-Serie «Auf und davon». SRF

Aufgefangen hätten ihn in dieser dunklen Zeit vor allem auch seine zwei Schwestern und sein Bruder, die den Auswanderer immer und in allem unterstützt haben.

«Mir fehlt die top organisierte Schweiz»

Zusammen mit seinen Geschwistern erlitt Gemperli kurz vor seiner Abreise nach Mallorca einen schweren Verlust. Sein Vater verstarb. «Ich hatte nie die Zeit, um alles richtig zu verarbeiten. Man sagt zwar, die Zeit heilt alle Wunden, aber nein, die Wunden sind überhaupt nicht geheilt, sondern noch weit offen.»

Gerade in der Anfangszeit, nach dem schweren Verlust und konfrontiert mit einer neuen Herausforderung, spielte Gemperli nach eigenen Angaben immer wieder mit dem Gedanken, alles hinzuschmeissen und aufzugeben.

Obwohl die erste Saison sehr gut verlief, sei es eine strenge und turbulente Zeit gewesen. Herausforderungen begegnete das Paar auf ihrem Weg zum Neustart auf der spanischen Insel immer wieder, wie Gemperli berichtet. «Es ist schwierig in Spanien, wenn man an die Schweiz gewohnt ist. Mir fehlt vor allem die top organisierte Schweiz.»

Auswanderertraum hat seinen Zauber verloren

In der «Auf und davon»-Folge findet Balogh, dass er sich gut hätte vorstellen können, in der Schweiz alt zu werden. «Auf Mallorca muss ich wieder von vorne anfangen. Ich möchte mich endlich zu Hause fühlen», sagt er in der Sendung.

Und auch Gemperli hat seine Bedenken. «Die Insel hat mir immer gefallen, aber Ferien dort zu machen oder dort zu leben – das ist ein grosser Unterschied», findet Gemperli nachdenklich.

Wovon er so lange geträumt hat – seit rund 20 Jahren wollte der Luzerner ein Restaurant auf Mallorca führen –, hat seinen Zauber verloren. Gemperli: «Ich kann mir definitiv nicht vorstellen, für immer auf Mallorca zu bleiben.» Für die Zukunft wünscht sich der TV-Auswanderer, wieder ein ruhiges und glückliches Leben mit seinem Partner führen zu können.

Wie man in der «Auf und davon»-Vorschau sieht, kehrt Gemperli nach der Auszeit in der Schweiz zurück zu seinem Partner auf die Insel. Wie es für das Paar auf Mallorca weitergeht, erfährst du am Freitag, 2. Februar, um 21 Uhr auf SRF1.

