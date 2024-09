Enttäuschte Harry Potter Fans: Keine spezielle Ankündigung am «King's Cross» Bahnhof in London Viele Harry-Potter-Fans versammelten sich am 1. September am «King's Cross»-Bahnhof in London. In den letzten Jahren wurde jeweils eine spezielle Ansage gemacht. Doch dieses Jahr war die Enttäuschung gross. 05.09.2024

Viele Harry-Potter-Fans versammelten sich am 1. September am «King's Cross»-Bahnhof in London. In den letzten Jahren wurde jeweils eine spezielle Ansage gemacht. Doch dieses Jahr war die Enttäuschung gross.

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 1. September findet jährlich eine spezielle Ansage am «King's Cross»-Bahnhof in London, Grossbritannien, statt.

Dieses Jahr fiel die Veranstaltung jedoch aus.

Bereits im Juli wurde dies kommuniziert, doch anscheinend hatten nicht alle Potter-Fans Ahnung davon. Mehr anzeigen

Wie Harry-Potter-Fans wissen, beginnt am 1. September in Hogwarts das Schuljahr. In den vergangenen Jahren wurde deshalb jeweils eine offizielle Veranstaltung für Potter-Fans am «King's Cross»-Bahnhof in London durchgeführt.

Jedoch behinderten die vielen Fans den Betrieb am Bahnhof in London – die Veranstaltung fiel dieses Jahr ins Wasser. Das wurde bereits im Juli auf «Wizarding World» kommuniziert. Doch es scheint so, als wäre diese Nachricht nicht bei allen angekommen.

Auch dieses Jahr strömten wieder zahlreiche Fans an den Bahnhof «King's Cross» und warteten gespannt auf die Ansage für den Hogwarts Express – doch sie wurden sichtlich enttäuscht.

Zuletzt fand die Veranstaltung am 1. September 2023 in London statt. Ist zu hoffen, dass auch nächstes Jahr 2025 die Potter-Fans wieder auf ihre Kosten kommen. Ein absolutes Must-See für alle Fans des Hogwarts-Universums.

Mehr Videos aus dem Ressort