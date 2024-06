Kevin Costner gehört in Hollywood zu den Ikonen, der 69-jährige Schauspieler erzählt jüngst von seinen ersten Treffen mit den britischen Royals. IMAGO/ABACAPRESS

Kevin Costner arbeitete einst fast mit Prinzessin Diana zusammen, als es um die Fortsetzung seines Filmes «The Bodyguard» ging. Bei einem Treffen mit ihrem Sohn, soll Prinz William gesagt haben, seine Mutter sei in den Schauspieler verknallt gewesen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kevin Costner traf Prinz William einst in England, wo dieser ihm sagte, dass seine Mutter, Prinzessin Diana, in den Schauspieler verknallt war.

Costner hatte auch Diana kennengelernt, als sie über eine mögliche Fortsetzung des Films «The Bodyguard» sprachen. Das Treffen hatte Sarah Ferguson, die Schwägerin von Diana, arrangiert.

Costner erlebt momentan einen Karriereaufschwung durch die TV-Serie «Yellowstone» und neue Western-Filme namens «Horizon: An American Saga». Mehr anzeigen

Als Kevin Costner mitbekommen hat, dass ihn Prinz William treffen möchte, hat er nicht gezögert. Das Treffen liegt nun schon einige Jahre zurück.

«Ich weilte gerade in England und erhielt die Nachricht, der Prinz wolle sich mit mir treffen», erzählt der Schauspieler dem US-amerikanischen Magazin «People».

Sie hätten sich dann in einem Raum getroffen, wo sie ganz allein waren. «Er lief mir entgegen, schüttelte mir die Hand und das Erste, was er sagte, war: ‹Wissen Sie, meine Mutter war ein bisschen in Sie verknallt.›»

Was sonst noch besprochen wurde, will der 69-Jährige nicht verraten, aber die Erfahrung sei «sehr schön» gewesen. Er nannte William «einen strammen, jungen Mann» und verliess das Treffen mit vielen kostbaren Erinnerungen.

«Ich habe mich in aller Ruhe mit Diana unterhalten»

Jahre zuvor hat Costner Prinzessin Diana übrigens auch noch selber getroffen. Bei diesem Zusammentreffen ging es um eine mögliche Zusammenarbeit für eine Fortsetzung von «The Bodyguard».

Der Hit-Film mit Whitney Houston von 1992 sollte nämlich noch einen zweiten Teil nach sich ziehen. Sarah Ferguson, die Schwägerin von Diana, habe ihm die Prinzessin damals vorgestellt.

«Das war süss. Sarah war sehr cool und hätte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen können – sie ist ja auch eine Prinzessin. Aber das hat sie nicht, also habe ich mich in aller Ruhe mit Diana unterhalten können», schwärmt Costner in «People».

Kevin Costner erlebte in seiner Karriere jüngst wieder ein bisschen Aufwind dank der Western-Serie «Yellowstone». Zudem ist er dieses Jahr im selben Genre und gleich zwei Filmen vertreten: «Horizon: An American Saga».

